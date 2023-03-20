Сегодня дети в Кеми не дошли до школы

Текст: Татьяна Смирнова

О том, с какими трудностями порой детвора добирается в школу – то мост не очищен от снега, то освещения нет на дороге, то волки по деревням рыскают – периодически рассказывают соцсети Карелии. Больше всего не везет школьникам в глубинке. Но вот история из Кеми, о которой мы информировали ранее.

«Сегодня приблизительно в 9:10 утра в тоннеле дети перебирались по забору в связи с погодными условиями»,

– сообщает паблик «Подслушано. Кемь»

«Тоннель затоплен с обеих сторон, не пройти. Дети перебирались по забору по пути к школе, машины с пониманием проезжали мимо, притормаживая, чтобы не обрызгать. Но один уникальный водитель на «буханке», решил, что он «дорожный король» и пролетел на полной скорости мимо ребят, даже не посмотрев на сложившуюся ситуацию вокруг, обрызгав их с ног до головы. До школы дети так и не добрались, а все грязные вернулись домой. Выражаю огромную благодарность этому «прекрасному» человеку. Бумеранг никто не отменял».

– Вот так сегодня добирались ученики в свою Кемскую школу № 3, – поясняют местные жители. – Школа находится за железной дорогой. Путь туда неблизкий и опасный. На «той стороне» уже сто лет нет тротуаров для пешеходов. Дети бредут по обочинам. При этом ГИБДД как бы ничего не видит. Но главная опасность это железнодорожный туннель. Много лет билась общественность за то, чтобы внутри этого сооружения сделали хотя бы ограждения для пешеходов. Сделали. Но самый треш разворачивается на подходах к туннелю: и с той, и с другой стороны несётся постоянный поток машин, а пешеходные переходы не обустроены. Надо умудриться как-то перебежать дорогу.

Как-то сообщали, что детей в это удалённое общеобразовательное заведение возит школьный автобус. Но видео, опубликованное сегодня в группе «Подслушано/Кемь» заставляет в этом усомниться. Как написала в группе Svetlana Maslova:

«Ничего не меняется в Кеми. Пишите обращение, заявление в ПЧ начальнику, это их ведомство. Когда-то я обращалась в прокуратуру, мэрию - прислали документы, что данным объектов занимается ПЧ. Были организованы работы, всё было приведено в порядок. Видно, без бумажки ничего не хотят делать...»

Так растут наши юные патриоты, закаляются…

Недавно в Кеми состоялось развеселое гуляние под названием «Я, я Кемска волость». В нем приняло участие руководство Карелии. Праздник удался. А теперь наступили невеселые будни.