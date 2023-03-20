Тоннель под мостом в Кеми затопило с обеих сторон, пройти сложно

Под мостом на пересечении дорог Октябрьской и Вокзальной улиц в Кеми образовалась полноводная река. Пройти по тоннелю очень проблематично, но люди стойко преодолевают препятствия. Горожане разместили фотографии в группе «Подслушано/Кемь» ВКонтакте.

Пользовательница рассказала, что утром дети пробирались в школу по залитому водой тоннелю. Они пытались пройти по забору, потому что другим путем сделать это было невозможно, не погрузившись под воду.

Водители притормаживали, но один проехал на скорости и обрызгал ребятишек с ног до головы. Дети вернулись домой грязные и мокрые, на уроки они не попали.

Администрация Кемского района отметилась в комментариях к этому сообщению. Местные власти написали, что направили претензию подрядчику.

Компания «Норд-Вуд» обязана до 21 марта откачать талую воду и ликвидировать «море» под путепроводом. // фото: «Подслушано/Кемь» / ВКонтакте