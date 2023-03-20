Из-за аварии отопление отключили в 19 домах в Петрозаводске

В жилых домах на четырех улицах Петрозаводска сегодня отключили теплоснабжение. Об этом сообщили в ЕДДС.

Отопления нет с 18:00 в домах №№ 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44Б по улице Кутузова, №№ . 40, 42, 44 по улице Мелентьевой, №№ 45, 47, 49, 51, 53 по улице Советской, №№ 1, 3, 5, 7 по улице Калевалы.

Причиной отключения стало повреждение на сетях АО «ПКС». Аварию в данный момент устраняют, ориентировочно работы должны завершить к 00:00. // фото: «Петрозаводск говорит»