20 марта 2023, 18:28
Электричество на ряде улиц в Петрозаводске будут отключать 4 дня
Из-за плановых работ с 21 марта некоторые горожане останутся без света
Подачу электроэнергии в дома на нескольких улицах Петрозаводска будут ограничивать с завтрашнего дня. Об этом сообщает ЕДДС.
Отключения вызваны необходимостью провести плановые работы на воздушной линии.
Электричества не будет 21 – 24 марта в период с 09: 00 до 16:00. Терпеть неудобства придется жителям домов на улицах Ломоносова, Щербакова Мончегорской, Некрасова (частный сектор). // фото: АО «ПСК»