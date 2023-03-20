Депутаты парламента Карелии держат под контролем ремонт школ

В Карелии реализуется масштабная программа капитального ремонта школьных зданий, которую правительство республики планирует завершить в 2027 году. Первые итоги и ход работ рассмотрели депутаты Законодательного собрания на заседании Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Информацию представил заместитель министра образования и спорта Карелии Андрей Шевяков.

По информации Шевякова, идет активная работа в рамках двухлетних контрактов, которые были заключены в 2022 году, и эти проекты будут завершены в текущем году. К этому добавляются контракты, которые подписаны исключительно на 2023 год.

Сейчас идут работы в Чупинской средней школе, в Петрозаводских школа № 9, 14, 20 и 25. Ремонтируются школы в Пряже и Эссойле, школа-интернат – Сегежском районе, школы в Суоярви, Вешкелице, Поросозере.

Замминистра особо отметил школу в поселке Шуя Прионежского района: там решено полностью прекратить образовательный процесс, чтобы полностью реконструировать здание. Шевяков назвал это «углубленным капремонтом» с заменой всех коммуникаций и систем здания. Работы сейчас идут и снаружи, и внутри, в частности, идет монтаж новой системы отопления.

На нынешний год отобрано еще 8 школьных зданий, в том числе такие проблемные, как школы в Пиндушах, Олонце, в Туксе, в Пяльме, а также две школы в Пудоже. На их капитальный ремонт уже выделены необходимые средства – 727 миллионов рублей. В этих школах работы начнутся уже с апреля, и сейчас решаются все вопросы новой организации учебного процесса на время ремонта, перевод и подвоз детей временно в другие здания.

При этом Шевяков признал, что, видимо, в ряде школ работы не будут закончены к 1 сентября:

Это практически невозможно: огромный объем работ. Однако образовательный процесс отработан, по каждому ребенку понятно, как мы будем его обучать и как кормить.

На 2024 год – уже сделан отбор пяти школьных зданий, где тоже начнется капремонт. Подготовлены 30 комплектов проектно-сметной документации для участия зданий в отборе на капремонт до 2026 года. Будет разработка ПСД еще на 44 объекта. До 26 года будут отремонтированы все школы республики, нуждающиеся в капремонте. С окончанием, наверное, уже в 2027 году.

Шевяков также пояснил, что действующая государственная программа предусматривает именно капитальные ремонты: замену инженерных систем, наружные работы, кровля, перекрытия. Программа не предусматривает косметический ремонт внутри зданий – это вопрос будущего.

Где в этом году закончим капремонты, будем подходить к косметическим ремонтам, чтобы уже дети учились в современных условиях. Мы имеем сметы и знаем финансовую потребность, сколько это будет стоить. Эту образовательную среду мы сделаем!

- сказал Шевяков.

Мы получили исчерпывающую информацию. И мне особо хотелось бы обратиться к родителям школьников, чьи дети испытывают неудобства в связи с ремонтом и изменением образовательного процесса. Все, что сегодня делается, делается на благо! И если возникают какие-то временные неудобства для детей и родителей, надо немножко потерпеть. Но мы просто обязаны реально сделать так, чтобы наши дети уже учились в нормальных современных зданиях с современными безопасными и надежными системами…

- подчеркнула председатель депутатского комитета Галина Гореликова, комментируя ситуацию.

Члены комитета единогласно решили принять информацию к сведению.