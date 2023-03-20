Освещение установили вокруг старинного села в Беломорском районе

Светодиодное освещение появилось на автомобильных трассах рядом с селом Сумский Посад Беломорского района. Об этом сообщили в Минтрансе Карелии.

Фонари поставили на участках дорог «Беломорск – Сумпосад», «Сумпосад — Вирандозеро – Нюхча», «Сумпосад – вокзал» и «Сумпосад – Колежма». Освещение модернизировали в рамках нацпроекта о безопасных и качественных дорогах на 6,9 километрах.

Светильники светодиодные, энергоэффективные, их 219. Местные жители давно ждали появления этих фонарей.

В текущем году также планируют установить линии освещения в поселке Салми на участке дороги «Салми - ст. Салми», а также в поселках Гирвас, Кутижма, Виллагора, Метчелица и Хаутаваара, на автодороге «Подъезд к ст. Хуухканмяки», на участке автомобильной дороги «Петрозаводск-Суоярви» с 16 по 19 км и на разворотной площадке в поселке Оятевщина. // фото: скриншот видео Минтранса РК