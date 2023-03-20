Жену водителя на трассе в Карелии отогревали инспекторы ДПС

Патрульным ДПС в Медвежьегорском района во время дежурства в пятницу пришлось выступать в роли спасателей. Они встретили двоих водителей грузовиков, которые попали в беду, сообщили в МВД Карелии.

Один автомобиль стоял на обочине, водитель был с женой. Они рассказали, что ехали в Ивановскую область из Кондопожского района, но машина сломалась.

Водитель попутного автомобиля помог добраться до Медвежьегорского района. Однако чтобы продолжить путь, надо было найти механика, сделать это не удалось.

Супруга водителя сильно замерзла, поэтому полицейские посадили ее в служебную машину, чтобы женщина смогла согреться. Они в это время позвонили в мастерские, один из работников приехал на место и устранил неполадку.

Второй грузовик стоял на обочине рядом с поворотом на Медвежьегорск. Водитель приехал из Санкт-Петербурга. Поломка оказалась серьезной, полицейские помогли найти эвакуатор для грузовика. // фото: МВД Карелии