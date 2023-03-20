20 марта 2023, 16:04
Досрочный ЕГЭ стартовал в Карелии
20 марта прошли экзамены по географии и литературе
В понедельник, 20 марта, в Карелии стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ. Пройти итоговые испытания собираются 82 человека.
В региональном министерстве образования и спорта уточнили, что сдать ЕГЭ досрочно решили 14 обучающихся учреждений среднего профобразования, 67 выпускников прошлых лет и один выпускник текущего года.
Первые экзамены состоялись по географии и литературе. Узнать результаты экзаменов участники смогут на сайте. // фото unsplash.com