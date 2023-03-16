Погибшего в ходе СВО бойца ЧВК «Вагнер» из Карелии хоронят сегодня

Еще один боец из Карелии погиб в ходе спецоперации. Это уроженец Пряжинского района Антон Сергеевич Семенов. Он служил в составе ЧВК «Вагнер», сообщили в администрации Матросского сельского поселения.

Военный из поселка Матросы погиб еще 31 января, похороны состоятся только сегодня, 16 марта.

- Совет депутатов и администрация Матросского сельского поселения выражает соболезнование и слова поддержки родным и близким,

- сказано в сообщении.

Отпевание Антона Семенова проходит в 12:00, в 13:00 его с почестями похоронят на поселковом кладбище. // фото: администрация Матросского сельского поселения/ВКонтакте