16 марта 2023, 12:30
Погибшего в ходе СВО бойца ЧВК «Вагнер» из Карелии хоронят сегодня
Антон Семенов погиб еще зимой, его провожают в последний путь в Матросах
Еще один боец из Карелии погиб в ходе спецоперации. Это уроженец Пряжинского района Антон Сергеевич Семенов. Он служил в составе ЧВК «Вагнер», сообщили в администрации Матросского сельского поселения.
Военный из поселка Матросы погиб еще 31 января, похороны состоятся только сегодня, 16 марта.
- Совет депутатов и администрация Матросского сельского поселения выражает соболезнование и слова поддержки родным и близким,
- сказано в сообщении.
Отпевание Антона Семенова проходит в 12:00, в 13:00 его с почестями похоронят на поселковом кладбище. // фото: администрация Матросского сельского поселения/ВКонтакте