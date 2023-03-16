Медики провели выездной профосмотр жителей поселка Ладва

Жителей карельского поселка осмотрели специалисты Республиканской больницы имени В.А. Баранова. Они приехали в Ладву, провели профосмотры и диспансеризацию, сообщает Минздрав Карелии.

В состав выездной бригады также вошли врач-ординатор и студенты медицинского факультета ПетрГУ.

Специалисты осмотрели 65 человек, провели диспансеризацию и углубленную диспансеризацию 31 человека, профилактический осмотр 21 ребенка.

Около амбулатории работал передвижной флюорограф Республиканского противотуберкулезного диспансера.

В следующий раз специалисты приедут 16 марта в поселок Кварцитный. Они осмотрят в амбулатории жителей Шокшинского сельского поселения. Время приема - с 10 до 14 часов. // фото: Минздрав Карелии