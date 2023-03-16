Инвалиду поставили инсулиновую помпу, но она оказалась бесполезной

Страдающий диабетом I типа житель республики вынужден был обратиться в надзорное ведомство, чтобы не погибнуть. Ему бесплатно установили инсулиновую помпу и систему непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, но не меняли важный датчик, сообщили в прокуратуре Карелии.

Сенсор в системе нужно менять каждые пять месяцев, иначе непрерывный мониторинг уровня глюкозы в помпе проводить невозможно. Это создает реальную угрозу для жизни.

Однако сенсоров Минздрав РК пациенту не выделял, хотя они были ему положены по жизненно важным показаниям.

Прокуратура подала иск и потребовала обеспечить инвалида указанным сенсором за счет регионального бюджета. Петрозаводский городской суд удовлетворил эти требования. // фото: Dobrila Vignjevic/ istockphoto.com