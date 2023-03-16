На зарплату в конверте согласны 4 из 10 работников в Петрозаводске

Довольно большое число петрозаводчан готовы получать зарплату в конверте. Но за год количество таких людей почти не изменилось. Это говорит о том, что ситуация на рынке труда стабильна, сообщает сервис поиска работы SuperJob.

Его сотрудники 13-15 марта провели соответствующий опрос среди экономически активного населения.

- Уровень толерантности соискателей к нарушениям трудового законодательства в части оплаты труда практически не меняется уже около года,

- сделали вывод специалисты компании.

На вакансии с «серой» либо «черной» зарплатой согласились бы 42 процента горожан, а отказались бы 36 процентов. Чаще на такой вариант идут мужчины – 48 процентов против 36 процентов среди женщин.

Готовых мириться с подобными схемами оплаты больше среди опрошенных старше 45 лет – 46 процентов.

Только 10 процентов респондентов не согласны переходить на полностью законные условия труда. Они называют разные причины: «Я перестану получать выплаты от государства»; «Серая зарплата все равно выше, ведь все удержания будут за мой счет»; «Все равно до пенсии не дожить». // фото: megaflopp / istockphoto.com