Стало известно, когда начнется ремонт моста на улице Маршала Мерецкова

Капремонт моста через Неглинку на улице Антикайнена продолжается в Петрозаводске. Работы идут по графику, сейчас оборудуют береговые и русловые шпунтовые ящики, проводят бетонирование, сообщили в Минтрансе Карелии.

Аварийный мост через Лососинку на улице Маршала Мерецкова тоже отремонтируют в этом году. Но пока еще на нашли подрядчика. Конкурс проведут уже после завершения работ по капремонту моста на Антикайнена.

- Это позволит не допустить транспортного коллапса на территории карельской столицы,

- пояснили в Минтрансе РК.

Старый мост через Неглинку уже демонтировали, грунт разработали. Перенесли линии связи. Сейчас идут самые трудоемкие работы. // фото: Минтранс Карелии