Общежитие медколледжа оснащают новыми лифтами и душевыми

Закончился ремонт душевых в общежитии медицинского колледжа. В порядок привели уже 10, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Это восемь душевых в блоке Б, а также две - на 1-м и 9-м этажах блока А.

Ремонт проходит в рамках профильной региональной программы, в 2022 и 2021 году на него выделяли 22 миллиона рублей.

На эти средства ранее заменили насосные станции. Вода стала доходить до 8-го и 9-го этажей. Это позволило их заселить, очередь в общежитие исчезла.

Также полностью заменили стояки водоснабжения и канализации, установили систему пожарной сигнализации, пожарные краны и шкафы, лифтовое оборудование в блоке А.

К 1 апреля должны завершить ремонт пожарной электрозадвижки и водомерного узла. До 30 июня установят новый лифт в блоке Б. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте