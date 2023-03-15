Жителям деревни Котчура удалось отстоять берег озера  

Текст и фото: Антонина Кябелева

Скандал вокруг береговой полосы озера Крошнозеро вблизи деревни Котчура Пряжинского района, надеемся, вошел в завершающую стадию. Упорные попытки администрации Пряжинского района перевести земельные участки, находящиеся в пределах 20-метровой береговой полосы, в зону индивидуальной жилой застройки, завершились фиаско. Во всяком случае, пока.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии отказалось согласовывать предложенные районной администрацией проекты Генплана и Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Крошнозерского сельского поседения. Несмотря на публичные заверения заместителя главы администрации Пряжинского района Александра Тарасова о том, что документы территориального планирования прошли все необходимые согласования в федеральных и республиканских органах власти.

Во время публичных слушаний Тарасов уверял жителей деревни Котчура:

«Никто не ставит себе целью где-то из-за угла быстренько что-то принять, для того чтобы потом запудрить мозги жителям».

В свете последних событий возникают серьезные сомнения в искренности этих слов. Скорее наоборот: сложно отделаться от чувства, что администрация хотела принять генплан и ПЗЗ именно «быстренько» с помощью хорошо известного в России метода «запудривания мозгов».

Сельхозугодья возле деревни Котчура в начале 1990-х годов получил в бессрочное пользование совхоз АО «Эссойла». Земля была приватизирована, а большой участок на берегу Крошнозера разделили на небольшие наделы, которые оказались в собственности у граждан. Эти участки хоть и относились к землям сельхозназначения, но разрешенный вид пользования был «для дачного строительства». Там давно возникли небольшие частные дома. Но береговая полоса оставалась нетронутой.

Правда, вопреки действующему законодательству, земельные участки в пределах 20-метровой береговой полосы были проданы гражданам. Хоть эти участки и были приватизированы, но они имеют разрешенный вид пользования «для сельскохозяйственного производства». Это означает, что никаких домов здесь строить нельзя. Именно это обстоятельство попыталась «исправить» администрация Пряжинского района, изменив в проекте Генплана Крошнозерского сельского поселения вид разрешенного использования участков в пределах береговой полосы на зону Ж-1 (индивидуальная жилая застройка).

Перспектива застройки общедоступного берега озера понравилась далеко не всем жителям деревни. Помимо жалоб в самые различные органы власти граждане обратились в суд с просьбой признать недействительными договоры купли-продажи нескольких земельных участков, расположенных на берегу озера.

В конце января 2023 года в деревне Котчура прошли общественные слушания по проектам Генплана и ПЗЗ Крошнозерского сельского поселения. Большинством голосов сомнительные проекты были поддержаны. Интересно, но уже 2 февраля 2023 года Глава администрации Пряжинского района Оксана Гаврош подписала постановление об отклонении проектов Генплана и ПЗЗ Крошнозерского сельского поселения и направлении их на доработку в части, которая касается деревни Котчура.

На официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 7 февраля 2023 года был размещен новый проект Генплана Крошнозерского сельского поселения. Спустя какое-то время этот документ с сайта исчез, а под прежним проектом, который был размещен в октябре 2022 года, появилась надпись «неактуальная редакция». Другими словами, Пряжинской администрации не удалось легализовать новый Генплан Крошнозерского сельского поселения, где береговая полоса в деревне Котчура оказалась бы в зоне жилой застройки.

Что же приключилось с проектами, которые так активно продвигала администрация Пряжинского района? Ответ на этот вопрос можно найти письме карельского Минсельхоза от 1 марта 2023 года, которое адресовано в Минстрой Карелии. В нем указано, что в проекте Генплана Крошнозерского сельского поселения в границы деревень Котчура и Гонганалица, а также села Крошнозера включаются земли сельскохозяйственного назначения.

Восемь земельных участков вблизи деревни Котчура, указано в письме, являются мелиорированными, то есть входящими в перечень земель особо ценных продуктивных сельхозугодий.

Один мелиорированный участок обнаружен вблизи деревни Гонганалица. Осушенные участки сельхозназначения можно использовать только по их прямому назначению, а значит, включать их в границы населенных пунктов запрещено. Это и стало причиной того, что Минсельхоз отказался согласовать предложенный районной администрацией проект генплана.

Интересно, что семь из восьми указанных в письме Минсельхоза мелиорированных участков возле деревни Котчура расположены в пределах береговой полосы Крошнозера. Получается, администрация Пряжинского района пыталась грубо нарушить и природоохранное законодательство вместе с Водным кодексом РФ, и земельное законодательство, запрещающее использование не по назначению мелиорированных земель?

Оксана Гаврош, попытавшаяся легализовать проект генплана с грубыми нарушениями, либо очень отчаянная женщина, либо ей просто не хватает знаний в области природоохранного и земельного законодательства. Но, как известно, незнание законодательства не освобождает от ответственности.

Достаточно вспомнить громкое уголовное дело в отношении экс-главы администрации Прионежского района Светланы Чечиль. Она очутилась в колонии-поселении за то, что изменила вид разрешенного использования двух земельных участков, которые из сельхозугодий стали территориями, где разрешено заниматься ведением дачного хозяйства. Земли оказались мелиорированными, и этого было достаточно, чтобы глава районной администрации лишилась свободы. Но нынешних руководителей чужой опыт, кажется, ничему не учит.

В конце февраля 2023 года Верховный суд Карелии поставил точку в споре по поводу судьбы земельных участков, расположенных на берегу Крошнозера вблизи деревни Котчура. Суд признал недействительными несколько договоров купли-продажи земельных участков, заключенных как между АО «Эссойла» и администрацией Пряжинского района, так и между АО «Эссойла» и гражданами. Три из пяти земельных участков, сведения о которых Верховный суд РК определил исключить из ЕГРН, согласно информации карельского Минсельхоза, являются мелиорированными.

Фактически и карельский Минсельхоз, и Верховный суд Карелии своими решениями защитили береговую полосу Крошнозера возле деревни Котчура от посягательств с перспективной строительства здесь жилых домов.

Надеемся, что эта защита окажется надежной. Но, конечно, хотелось бы, чтобы действия руководителей муниципальной власти получили адекватную правовую оценку. За кадром остались мотивы, которые двигали руководителями районной администрации в их настойчивых попытках превратить берег озера в зону жилой застройки. Ведь не в каждой карельской деревне есть активные и юридически подкованные граждане, способные противостоять своеволию чиновников. Последних может остановить разве что жесткая позиция правоохранительных органов.