Берег озера - в зону застройки. Как чиновники «не пудрят мозги»

Текст и фото: Антонина Кябелева

26 января в населенных пунктах Крошнозерского сельского поселения состоялись общественные слушания по проектам генплана и правил землепользования и застройки (ПЗЗ). В деревне Котчура, где муниципальные власти планируют перевести участки, находящиеся в пределах 20-метровой береговой полосы озера Крошнозеро, в зону Ж-1 (индивидуальной жилой застройки), публичные слушания прошли особенно эмоционально.

Общественные слушания в деревне Котчура состоялись возле дорожного знака, обозначающего начало населенного пункта. Несмотря на промозглую погоду и мелкий неприятный дождик, у въезда в деревню собралось более двух десятков граждан. Заместитель главы администрации Пряжинского района Александр Тарасов, который проводил мероприятие, заметил:

«Мы приятно удивлены активностью граждан, которые здесь присутствуют».

Списки участников мероприятия пришлось составлять под дождем буквально на коленках. Граждане с трудом вписывали во влажные листы бумаги свои фамилии, телефоны, паспортные данные. Некоторые пришли с нотариальной доверенностью от своих друзей или родственников. Чувствовалось, что люди заранее готовились к мероприятию.

Главная проблема, которая заставила жителей деревни выйти в непогоду на превратившуюся в каток обледенелую дорогу, - угроза, которая нависла над береговой полосой озера Крошнозеро около деревни Котчура.

Раньше здесь были сельхозугодья совхоза АО «Эссойла». Позднее землю приватизировали, и большой земельный участок на берегу Крошнозера был разделен на более мелкие участки, впоследствии оказавшиеся в собственности у граждан. Эти участки хоть и относились к землям сельхозназначения, но разрешенный вид пользования был «для дачного строительства». Исключение составляла только береговая полоса, которая, вопреки существующему в законодательстве запрету, тоже была приватизирована. Однако эти участки пока имеют вид разрешенного пользования «для сельскохозяйственного производства». В новых документах пытаются устранить это «препятствие»: в проекте Генплана Крошнозерского сельского поседения вид разрешенного использования данных участков поменяли на строительство индивидуальных жилых домов.

Конечно, все эти нюансы были понятны далеко не всем собравшимся. Руководители муниципальной власти тоже не вдавались в подробности. Тарасов отметил:

«Проект прошел все необходимые согласования. Это сейчас принципиальный момент. Хочу обратить ваше внимание. Он прошел все необходимые согласования в республиканских и федеральных органах власти, в том числе в министерстве сельского хозяйства и в федеральном агентстве лесного хозяйства».

Но люди уловили главное: над береговой полосой озера нависла угроза застройки, и местная власть этому не просто попустительствует, а всячески содействует. У граждан оказался официальный ответ от 23 декабря 2022 год, подписанный министром сельского и рыбного хозяйства РК Владимиром Лабиновым. В нем говорилось, что минсельхоз не согласовывал Генплан Крошнозерского сельского поселения. В письме пояснялось, что, так как в границы населенного пункта не включаются земли сельхозназначений, то и согласования министерства не требуется.

Этот ответ жителей Крошнозерского сельского поселения крайне удивил. Ведь в границы деревни Котчура планируется включить значительную территорию, которая относится к землям сельхозназначения. Это отчетливо видно на публичной кадастровой карте, и уж специалисты минсельхоза вряд ли могли просмотреть подобные сельхозпросторы.

«Пояснить это можно, наверное, двумя словами. Теми словами, которые я уже говорил… Этот проект прошел согласование в федеральных органах власти и в республиканских органах власти»,

- стоял на своем Александр Тарасов, фактически предлагая не верить тому, под чем подписался министр Лабинов.

По его словам, если бы не было получено согласований, то администрация не смогла бы выйти на общественные слушания.

«Никто не ставит себе целью где-то из-за угла быстренько что-то принять, для того чтобы потом запудрить мозги жителям»,

- сказал заместитель руководителя районной администрации.

Но если целью не является «запудрить мозги», тогда зачем администрация пытается береговую полосу превратить в зону Ж-1, хотя ее даже ограждать от свободного доступа других граждан строго-настрого запрещено? Никакого внятного ответа граждане так и не получили. Александр Тарасов заметил, что администрация изменяет категорию земли по заявлению собственника, а не по своему желанию, «не оттого, что кто-то из нас захотел».

«Это желание собственника»,

- сказал он.

Не знаю, на кого рассчитаны подобные объяснения. Такое впечатление, что пряжинская администрация вынуждена удовлетворять любое желание собственника, даже если оно противоречит действующему законодательству. На береговой полосе запрещено любое строительство, и собственники земельных участков, которые каким-то образом ухитрились приватизировать берег озера, что, кстати, тоже незаконно, не могут заставить власть превратить эти земли в зону индивидуального жилищного строительства. Но вот пряжинская администрация, похоже, готова пойти навстречу любому пожеланию. Причем Тарасов прекрасно осведомлен о существующих запретах. Он подтвердил, что в береговой полосе «копать нельзя, строить нельзя, ни погреб нельзя строить, беседку ставить нельзя». Несмотря на все это, администрация пытается превратить берег Крошнозера в зону индивидуальной жилой застройки.

Участники публичных слушаний так и не смогли добиться от Тарасова, зачем сознательно закладывать «мину замедленного действия», переводя берег озера в зону Ж-1.

«Вы понимаете, что сейчас может случиться катастрофа? У нас идет суд о незаконной приватизации. Факт налицо»,

- сказала одна из участниц слушаний Ольга.

Заместитель руководителя районной администрации публично подтвердил, что в границы деревни Котчура планируется включить участки, которые относятся к землям сельхозназначения.

- Лабинов просто не в курсе событий, написав такой ответ? – уточнила я.

- Скорее всего, возможно, это не его полномочия. Я не могу комментировать действия министра сельского хозяйства, - сказал Тарасов.

Правда, судя по ответу Владимира Лабинова, согласовывать проект генплана, если в границы населенного пункта включаются земли сельхозназначения, именно его компетенция. Просто, по информации министра сельского хозяйства, проектом генплана Крошнозерского сельского поселения включение сельхозземель не предусмотрено. Прекрасная получается история: руководитель районной администрации подтверждает, что земли сельхозназначения в границы деревни включаются, и все согласовано с кем надо, а министр письменно подтверждает, что никаких сельхозземель не включается, и по этой причине он ни при делах.

Очевидно, что в подобных противоречиях мерзнущим на улице сельчанам разобраться было не под силу. За утверждение проекта генплана проголосовало тринадцать человек, против одиннадцать.

На этом история с берегом Крошнозера вряд ли завершится. Как нам стало известно, карельский следком проводит проверку законности действий пряжинской администрации в отношении береговой полосы.

Параллельно Верховный суд Карелии установил временный запрет нескольким собственникам на проведение межевых работ, осуществление строительства и установление ограждений, ограничивающих беспрепятственное использование береговой полосы озера Крошнозеро. Мне кажется, что и Владимиру Лабинову самое время более внимательно приглядеться к проекту генплана Крошнозерского сельского поселения. Вдруг он тоже обнаружит там земли сельхозназначений.