Власть готовит "операцию" по застройке береговой полосы Крошнозера

Текст и фото: Антонина Кябелева

В селе Крошнозеро назревает грандиозный скандал. 26 января 2023 года здесь должны пройти публичные слушания, на которых гражданам представят проекты Генплана и Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Крошнозерского сельского поселения. Согласно новым градостроительным документам, власть предлагает разрешить строительство индивидуальных жилых домов в пределах 20-метровой береговой полосы озера Крошнозеро!

В Карелии не раз предпринимались попытки застроить берега озер и рек. Нередко это удавалось. Прямо на берегу, в нарушении российского законодательства, появлялись пирсы, бани, особняки, заборы, препятствующие свободному доступу граждан к водному объекту.

До недавних пор речь шла все же о частных случаях, когда гражданам, скорее всего, при поддержке чиновников, удавалось ловко обходить законодательство, получать в собственность часть береговой полосы и возводить там постройки.

Никогда раньше я не сталкивалась с тем, чтобы представители власти открыто проталкивали возможность застройки береговой полосы, опираясь на легитимные процедуры общественных слушаний.

Впрочем, говоря об открытости, следует отметить очень странный момент. Если вы зайдете на официальный сайт администрации Пряжинского национального муниципального района, то увидите опубликованную 12 декабря новость под заголовком «Уведомление о проведении общественных обсуждений». Правда, ничего, кроме заголовка о том, что где-то там у нас порой проводятся общественные обсуждения, вам выяснить не удастся. Гиперссылка не работает. Новость элементарно не открывается. Все остальные новости, опубликованные на этом сайте, открываются легко и непринужденно. Только одна из самых важных тем почему-то демонстрирует технический сбой. Заголовок никак не реагировал на попытки ознакомится с текстом новости ни 18, ни 19, ни 20, ни 21 декабря. Мне кажется, что подобное техническое «несовершенство» не случайно.

Конечно, продвинутые пользователи могут «докопаться» и до распоряжения главы Пряжинского района о проведении общественных слушаний, и до проекта Генплана, и до проекта ПЗЗ Крошнозерского поселения. Но это, во-первых, под силу не каждому, а, во-вторых, нужно знать, что и где искать.

А искать следует территорию возле деревни Котчура. Именно здесь в ближайшее время может произойти невиданная по наглости операция по передаче под застройку береговой полосы.

В начале 90-х годов прошлого века совхоз АО «Эссойла» получил в бессрочное пользование 1118 гектаров различных земель в Пряжинском районе. В том числе и сельхозугодья возле деревни Котчура. Позднее земля была приватизирована. Большой земельный участок на берегу Крошнозера был разделен на более мелкие участки, которые в дальнейшем оказались в собственности у различных граждан. Эти участки хоть и относились к землям сельхозназначения, но разрешенный вид пользования был «для дачного строительства». Исключение составляла только береговая полоса, которая, вопреки существующему в законодательстве запрету, тоже была приватизирована.

Как удалось получить в собственность береговую полосу Крошнозера, в настоящее время выясняет Верховный суд Карелии. В суде рассматривается несколько исков от граждан, которые пытаются оспорить приватизацию берега озера. Судебное разбирательство находится в стадии ожидания результатов землеустроительной экспертизы.

Береговая полоса озера разделена на земельные участки, которые принадлежат на праве собственности различным гражданам. Это нетрудно увидеть, если открыть Публичную кадастровую карту. Участки вплотную примыкают к озеру. Важно, что сейчас ничего строить здесь нельзя.

Данные участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, имеют вид разрешенного пользования «для сельскохозяйственного производства». Именно это «неудобство» и пытаются убрать в новом Генплане Крошнозерского сельского поселения.

В проекте генплана участки на берегу Крошнозера (кадастровые номера 10:21:0111001:1277, 10:21:0111001:1300, 10:21:0111001:1301, 10:21:0111001:1272 и так далее) отнесены к зоне Ж-1 (застройка индивидуальными жилыми домами).

Откровенно говоря, все это просто не укладывается в голове. Вдумайтесь! Представители муниципальной власти сознательно идут на грубейшее нарушение законодательства, пытаясь разрешить строительство жилых домов на территории, которая должна находится в свободном доступе и которой имеют право пользоваться все граждане: гулять по берегу озера, ловить рыбу, любоваться восходами и закатами, купаться и просто отдыхать. Но, возможно, руководители Пряжинского района просто не знают, что творят? Очень сильно сомневаюсь.

Жители Пряжинского района давно и настойчиво жалуются во всевозможные инстанции, пытаясь предотвратить застройку береговой полосы Крошнозера. Многочисленные жалобы в прокуратуру - районную, республиканскую и генеральную - никакого результата не дали. Органы прокуратуры демонстрируют явное нежелание вмешиваться в конфликт и разбираться по существу, ссылаясь на отсутствие судебного решения и не усматривая необходимости в принятии «мер прокурорского реагирования». Жалобы в муниципальные органы власти тоже ни к чему не привели.

Сохранилось архивное дело по выдаче земельных участков в бессрочное пользование АО «Эссойла». В этих материалах береговая полоса возле деревни Котчура и вовсе обозначена как "земли лесного фонда".

В управлении Росреестра по РК прекрасно осведомлены о споре вокруг берега Крошнозера. В одном из официальных ответов, подписанных заместителем руководителя управления Татьяной Поляковой, сказано, что в отношении нескольких земельных участков (10:21:0111001:1266, 10:21:0111001:1277, 10:21:0111001:1278, 10:21:0111001:1279, 10:21:0111001:1280) «имелись основания для приостановления и отказа, предусмотренные статьями 26, 27 Закона о регистрации». Была даже проведена служебная проверка в отношении должностных лиц по фактам осуществления государственного кадастрового учета.

Выяснилось, что «государственными регистраторами прав были приняты решения об осуществлении государственного кадастрового учета указанных земельных участков при наличии оснований для его приостановления».

Государственные регистраторы отделались легким материальным испугом. К ним, судя по ответу, были «применены предупредительные меры материального воздействия».

Из архивного дела

Но, может быть, выяснив все это, в управлении постарались побыстрее исправить ошибки? Как бы не так.

«Закон о регистрации не содержит положений, позволяющих Управлению исключить из ЕГРН сведения о вышеупомянутых земельных участках и зарегистрированных правах на них»,

- сказано в письме из Росреестра.

Очень удобная позиция: ошибки сотрудникам Росреестра закон делать позволяет, а вот исправлять их – уже никак не получится, «положений» не хватает.

Еще более откровенно в управлении Росреестра рассказали об уже указанном нами участке с кадастровым номером 10:21:0111001:1266, тоже расположенном прямо на берегу озера. В настоящий момент такого участка в Публичной кадастровой карте вы не найдете. В 2021 году он был разделен на два участка - 10:21:0111001:1300 и 10:21:0111001:1301.

В отзыве, которое карельское управление Росреестра направило в суд, сказано, что было проведено обследование земельного участка 10:21:0111001:1266 и выявлено, что он расположен «в береговой полосе озера Крошнозеро». Казалось бы, какие еще нужны доказательства?

«Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что факт расположения земельного участка с кадастровым номером 10:21:0111001:1266 в береговой полосе озера Крошнозеро, выявленный в ходе административного обследования, установлен в связи с расположением данного земельного участка в пределах 20-метровой береговой полосы водного объекта, которая была определена на местности от фактического уреза воды на момент проведения контрольно-надзорных мероприятий»,

- сказано в документе за подписью Поляковой.

Я не знаю, какие еще доказательства нужно предъявить представителями муниципальной власти, чтобы они «открыли глаза» на нарушения законодательства. Ведь участки 10:21:0111001:1300 и 10:21:0111001:1301, в отношении которых есть четкое понимание о их месторасположении, в проекте генплана Крошнозерского поселения предлагают отнести к зоне застройки жилыми домами. На одной линии с ними расположены и другие участки, на которых тоже хотят разрешить возведение частных домов.

Особый цинизм всей этой ситуации в том, что в проекте ПЗЗ Крошнозерского поселения черным по белому зафиксировано, что в границах береговых полос запрещается размещение зданий и сооружений, а также «ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан». Но, судя по происходящему, в Пряжинском районе не намерены соблюдать все эти ограничения. Во всяком случае, на берегу Крошнозера.

Я попыталась выяснить позицию представителей муниципальной власти относительно этой истории. Глава Крошнозерского сельского поселения Любовь Пономарева сказала, что всю эту территорию просто «присоединяют к деревне». «А застраивать кто там чего собирается, я не знаю», - добавила она.

- Но вы в курсе, что 20-метровая береговая полоса попала в зону индивидуального жилищного строительства? – уточнила я.

- По этому вопросу нужно разговаривать с администрацией района.

- Но вы же на местах должны ситуацию отслеживать.

- Я не вникала конкретно в этот вопрос.

- Вы вообще не в курсе событий?

- В курсе. Потому что товарищ жалуется.

- Но вы выработали какое-то отношение? Напрасно он жалуется, не напрасно?

-Я выработать не могу, потому что это не мои полномочия.

- То есть у вас нет позиции по этой теме?

- У меня нет позиции.

По словам Пономаревой, на публичных слушаниях на вопросы граждан придется отвечать представителям районной администрации. Она посоветовала мне позвонить в отдел земельных отношений пряжинской администрации. После очередной моей попытки выяснить, как глава поселения лично относится к происходящему, Пономарева сказала, что не готова рассказывать это по телефону.

В отделе земельных отношений со мной разговаривать не стали, перенаправив меня к руководителю районной администрации Оксане Гаврош. Дозвониться до нее не удалось. Через соцсети я направила просьбу прокомментировать ситуацию.

Оксана Гаврош оперативно подготовила ответ. Я привыкла, что чиновники пытаются скрыть невыгодную для себя информацию, недоговорить самое важное или просто уйти от ответа. Глава администрации Пряжинского района предельно честно изложила свою позицию, ничего не утаивая и не скрывая. Ее ответ невольно вызвал у меня сравнение с явкой с повинной. А как по-другому можно интерпретировать официальный ответ, в котором глава районной администрации прямо указывает на то, что намерена нарушить российское законодательство?

«На основании поступившего коллективного заявления собственников земельных участков, часть которых расположена в пределах береговой полосы оз. Крошнозеро, участки с кадастровыми номерами 10:21:0111001:1277, 10:21:0111001:1279, 10:21:0111001:1300 и т. д. включены в границы населенного пункта д. Котчура и отнесены к зоне застройки индивидуальными жилыми домами… Включение земельных участков в границы населенного пункта и отнесение к зоне застройки индивидуальными жилыми домами не подразумевает автоматическое разрешение строительства домов в пределах береговой полосы. Возведение объектов в границах данной полосы должно производиться в строгом соответствии с законодательством, в частности, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Водным кодексом Российской Федерации»,

- сообщила Оксана Гаврош.

Что называется, тушите свет. Руководитель района, кажется, искренне полагает, что на береговой полосе можно возводить объекты, так сказать, «в строгом соответствии с законодательством». Ей неведомо, что российское законодательство строго настрого это запрещает. Если бы Оксана Гаврош потрудилась прочитать хотя бы проект ПЗЗ Крошнозерского сельского поселения, то у нее был бы шанс ознакомиться с запретами, которые российское законодательство накладывает на использование береговых полос. Как мне кажется, Оксана Гаврош просто об этом не знает. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Особенно должностное лицо.

В своем ответе глава администрации ссылается на то, что проект Генплана Крошнозерского сельского поселения получил положительные заключения от федеральных и региональных органов власти. Это еще один вопрос к уровню компетентности органов власти. Хотя, с другой стороны, в проекте береговая полоса отдельно не выделена. В этой ситуации крайне сложно, не зная всю подноготную этой истории, разглядеть «сюрпризы» от муниципальной власти. Но, конечно, это никак не оправдывает тех, кто должен контролировать разработку столь важных документов.

А теперь о выводах. С моей точки зрения, в Пряжинском районе затевается афера, связанная с застройкой береговой полосы общего пользования озера Крошнозеро. Управление Росреестра официально признает, что участки находятся в пределах 20-метровой береговой полосы. Невзирая на это, пряжинская администрация предлагает проект генплана, разрешающий застройку берега озера индивидуальными жилыми домами.

Я не в силах определить степень причастности к этой истории должностных лиц различных органов власти. Но убеждена, что самое время правоохранительным органам эту степень начать определять. Если, конечно, Карелия еще остается территорией, где соблюдается российское законодательство.

P.S. Так как на официальном сайте пряжинской администрации новость о проведении публичных слушаний не открывается, мы решили восполнить этот пробел и опубликовать тест распоряжения главы Пряжинского района:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам Генерального плана и Правил землепользования и застройки Крошнозерского сельского поселения на 26 января 2023 года:

в 13 час. 00 мин. в населенном пункте – д. Коккойла у дорожного знака «Начало населенного пункта»;

в 13 час. 40 мин в населенном пункте - д. Каскеснаволок у дорожного знака «Начало населенного пункта»;

в 14 час. 30 мин в населенном пункте – д. Котчура у дорожного знака «Начало населенного пункта»;

в 15 час. 20 мин в населенном пункте – д. Гонганалица у дорожного знака «Начало населенного пункта»;

в 16 час. 10 мин в населенном пункте – д. Ершнаволок у дорожного знака «Начало населенного пункта»;

в 16 час. 50 мин. в населенном пункте – с. Крошнозеро, в здании МКУ «Крошнозерский центр досуга и творчества» по адресу: Республика Карелия, Пряжинский район, с. Крошнозеро, ул. Магистральная, д. 14.