Выяснилось, какие безрассудные поступки совершали жители Петрозаводска

Жители Петрозаводска совершили немало безрассудных поступков в уходящем году. Каких именно, выяснили специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

В ходе опроса они узнали, что горожане вспоминают развод, прыжки с парашютом, купание в холодной реке, создание бизнеса, игру на бирже. Некоторые жалеют о необдуманных покупках, взятых кредитах и ипотеке, вступлении в брак или даже просто влюбленности.

Часть петрозаводчан назвала сумасбродством смену стиля – пирсинг, тату, новую стрижку. Кто-то отправился в спонтанное путешествие. Некоторые считают, что зря безрассудно доверяли людям или вступили в конфликт с начальником.

При этом 46 процентов жителей Петрозаводска считают, что год прошел для них без безрассудных поступков. // фото: freepik.com