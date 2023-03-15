15 марта 2023, 19:17
Общество

Женщины с диагнозом «онкология» не сдаются

Благотворительный вечер прошел для участниц проекта «Перерождение»

Елена Прохорова, узнавшая о страшном диагнозе у своей подруги, решила действовать. Подарить радость женщинам, столкнувшимся с такой же проблемой, организовать для них праздник, оказалось проще, чем она ожидала. 

Откликнулись визажисты, стилисты, парикмахеры, фотографы:  более сорока партнеров предложили свои услуги и подготовили подарки для женщин, больных онкологией. 

Благотворительный вечер начался с преображения участниц: профессионалы поработали над макияжем, прической и платьем. Заряд весеннего настроения, радость общения и слова поддержки унесли с собой воодушевленные женщины.

Обсудить
Метки: 
онкология
проект
Перерождение
Елена Прохорова
Марина Романова
новости Карелии
ПтзГоворит видео
Ника плюс