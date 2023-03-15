В Соцфонде рассказали, куда звонить с вопросами о страховых взносах

В карельском отделении Соцфонда работает горячая линия для страхователей. Страхователи могут получить консультацию специалиста с 09:00 до 17:00 по номеру: (8-8142)-71-37-37.

Специалисты ответят на вопросы о возмещении расходов страхователям, назначении и выплате пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством; начислении и уплате страховых взносов; финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.

По телефону горячей линии консультируют только страхователей. Жители Карелии со своими вопросами могут обращаться в контакт-центр по другому номеру: 8-800-200-07-57. // фото unsplash.com