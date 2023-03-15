15 марта 2023, 17:33
Общество

В части Петрозаводска ожидаются проблемы с электричеством

Специалисты проведут работы на объектах энергетики в карельской столице

В четверг, 16 марта, некоторые потребители карельской столицы ощутят проблемы с электричеством. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

Специалисты будут вести работы на объектах энергетики, в связи с чем с 9 до 16 часов возможны кратковременные отключения электроэнергии в домах на улицах Ключевая, Водников, Сусанина, Индустриальная и Народная.

Энергетики принесли извинения горожанам за временные неудобства. // Фото: freepik.com

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