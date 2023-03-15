15 марта 2023, 17:33
В части Петрозаводска ожидаются проблемы с электричеством
Специалисты проведут работы на объектах энергетики в карельской столице
В четверг, 16 марта, некоторые потребители карельской столицы ощутят проблемы с электричеством. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».
Специалисты будут вести работы на объектах энергетики, в связи с чем с 9 до 16 часов возможны кратковременные отключения электроэнергии в домах на улицах Ключевая, Водников, Сусанина, Индустриальная и Народная.
Энергетики принесли извинения горожанам за временные неудобства. // Фото: freepik.com