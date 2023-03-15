Прорубь, куда провалилась собака, огородили, воткнув палки и ленточки

Петрозаводчанка поделилась в соцсети впечатлениями от прогулки на Ключевском карьере. Утром 14 марта в незамерзшую прорубь провалилась ее собака. Женщина предположила, что прорубь осталась с момента проведения крещенских купаний. Место ничем не было огорожено. Собаку смогли своими силами достать из ледяной воды.

«На месте бывших крещенских омовений со стороны «утюга» в плохо промерзшую прорубь, не огороженную и не закрытую, под тонкий лед провалилась моя собака. Сына я успела остановить, а собаку нет. И это благо, что реакция хорошая, удалось собаку выудить, вытащить из ледяной воды! А если дети провалятся?»

- написала женщина в сообществе «Живой Петрозаводск».

Сегодня специалисты городского управления по делам ГО и ЧС огородили опасную прорубь, а вместе с ней еще и полынью. Как именно – можно судить по фото. В снег воткнули колышки и палки, натянули сигнальную ленту. Реакция на такую «защиту» не заставила себя долго ждать. Общественники из сообщества «В защиту архитектуры Петрозаводска» поинтересовались, не превратятся ли ленты в мусор в воде, кто будет их убирать.

«Как и когда эти ленточки будут убраны? Или они окажутся мусором в воде? Если кто-то не в курсе, что в такую погоду не нужно выходить на лед, почему нужно загрязнять водоем палками и ленточками?» - написали общественники.

В мэрии также сообщили, что у них нет точных сведений о происхождении проруби. Петрозаводчан попросили воздержаться от выхода на водоемы.