ЦУР РК проводит прямые эфиры в новом формате

Центр управления регионом Карелии проводит прямые эфиры «ЦУР объясняет» с главами районов и городских округов, а также с руководителями министерств, где они отвечают на вопросы граждан, рассказывают об итогах и планах своей работы.

Совсем недавно формат прямых эфиров изменился. Если до этого представитель органа власти приходил в студию телеканала «Сампо 360», где ведущий задавал ему вопросы, то теперь гость сам отвечает на комментарии и вопросы, которые оставляют жители республики во время прямого эфира под трансляцией на странице ЦУР Карелии во «ВКонтакте».

В прямых эфирах в новом формате уже приняли участие министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев, глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин и другие представители власти, которые ответили на волнующие жителей республики вопросы.

«В целом это был положительный опыт, но непривычный формат, к которому нужна соответствующая подготовка, так как выступать без интервьюера сложнее. Выражаю благодарность за возможность принять участие в трансляции, которая рассчитана на широкую аудиторию», ‒ сказал глава администрации Кондопожского района.

Новый формат прямых эфиров «ЦУР объясняет» позволяет сделать коммуникацию органов власти и населения еще более продуктивной и открытой. 15 марта на вопросы населения ответила глава администрации Пряжинского муниципального района Оксана Гаврош. Запись прямых эфиров также можно найти в официальной группе ЦУР Карелии. // Фото: ЦУР РК