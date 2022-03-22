В Карелии наметился конфликт между высокопоставленными чиновниками  

Текст и фото: Антонина Кябелева

Заседание карельского правительства, которое состоялось 22 марта, обнажило не только проблемы экономического характера, но и продемонстрировало раскол внутри исполнительной власти.

Никогда раньше председатель республиканского правительства Александр Чепик не позволял себе столь резких высказываний в адрес министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова. Да и вообще - в адрес какого-либо министра. Кажется, что и позиция главы региона Артура Парфенчикова, который в последнее время активно защищал министра сельского хозяйства от многочисленных нападок как со стороны отдельных депутатов, так и со стороны жителей республики, несколько пошатнулась.

Источником раздражения стал доклад первого заместителя министра сельского и рыбного хозяйства Егора Руппиева, которому нужно было рассказать о подготовке республики к посевной компании. Но Руппиев большую часть времени говорил об итогах работы сельскохозяйственной отрасли в прошлом году.

Он напомнил, что в 2021 году на поддержку сельского хозяйства было выделено 830 миллионов рублей, или 111 процентов к уровню 2020 года.

Результаты серьезных финансовых вливаний не вполне очевидны. Достаточно сказать, что производство молока в 2021 году не достигло даже уровня 2020 года и составило по всем видам хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, всего 99,5 процента.

Рупиев попросил выделить сельскому хозяйству еще 75 миллионов рублей, из которых 40 миллионов рублей хотят направить на поддержку молочных хозяйств, а 10 миллионов рублей - на подорожавшие семена. В частности, государственному совхозу «Толвуйский», сообщил Рупииев, необходимо выделить еще 25 миллионов рублей, чтобы довести финансовую помощь до уровня 2021 года, когда совхоз получил из бюджета 52 миллиона рублей.

«Не надо читать справки на заседании правительства о результатах деятельности минсельхоза, не вдумываясь в их содержание. Здесь не партсобрание»,

- отреагировал губернатор на доклад заместителя министра.

Он напомнил, что в феврале 2022 года дополнительно минсельхозу уже была выделена значительная сумма.

«Мы в принципе определились: давайте выделим столько денег минсельхозу, сколько ему нужно, с точки зрения нормальной подготовки к посевной. Сейчас вы мне говорите, что опять на что-то не хватает денег!»

- сказал глава РК.

Парфенчикову не понравилось, что зашла речь возможном сокращении рабочих мест в государственном совхозе «Толвуйский», который в последнее время получает беспрецедентную поддержку из бюджета.

Александр Чепик с трудом скрывал свое раздражение. Он тоже напомнил, что в феврале минсельхозу дополнительно выделили порядка 240 миллионов рублей. «Все лимиты были доведены. Приоритеты у нас определял сам вице-премьер. Он вам доложил, сказал: этого достаточно более чем. И попросил дополнительно для развития эти 240 миллионов рублей. Вы его поддержали, деньги нашли, деньги были выделены», - сказал Чепик. По его мнению, необходимо персонально спросить лично с Лабинова, почему вдруг опять потребовались деньги.

«Мне кажется, Лабинов живет своей какой-то жизнью, определяет приоритеты, а министерство сельского хозяйство живет своей жизнью»,

- заметил Чепик.

К тому же, подлил масла в огонь руководитель правительства, если раньше федеральный бюджет выделял республике 250-270 миллионов рублей, то сейчас меры господдержки из федерального бюджета сократились в два раза.

«Все, что касается сельского хозяйства, держу под личным контролем, но приоритизацию расходов определяет Владимир Витальевич Лабинов персонально сам», - «перевел стрелки» Александр Чепик. Парфенчиков «поправил» Чепика, заметив, что сам определяет приоритеты.

Глава региона заметил, что на заседании правительства должен докладывать Лабинов, а не его заместитель: «Не надо опускать этот важный вопрос на уровень заместителя министра, который нам сегодня рассказал все, что происходит в сельском хозяйстве, но при этом приоритеты не выделил и пути решения этих приоритетов не обозначил». Парфенчиков сообщил, что министр сельского хозяйства сейчас находится в командировке в Белоруссии.

Он дал неделю, чтобы определиться с тем, сколько и куда необходимо выделить средств для решения первоочередных проблем сельского хозяйства. Одновременно губернатор потребовал отчитаться «с полными математическими раскладами - куда пойдет каждый рубль».

Кажется, впервые за последнее время даже губернатор, всегда поддерживавший Владимира Лабинова, усомнился в проводимой министерством политике. Возрастающие аппетиты минсельхоза все чаще оборачиваются откровенными провалами. Политика минсельхоза, направленная на резкое увеличение поддержки государственных предприятий в ущерб частным совхозам, привела к банкротству целого ряда сельхозпредприятий Карелии.

Не случайно, на февральском заседании ФАС, где рассматривался вопрос о «перегибах» в Карелии, когда государственной поддержки фактически лишают негосударственные совхозы, Лабинову поставили в упрек то, что возглавляемое им министерство разрушает сельское хозяйство Карелии. Понятно, что Александру Чепику, которому как главе республиканского правительства уже приходили предостережения от антимонопольной службы по поводу незаконных действий минсельхоза Карелии, все это могло порядком надоесть. Его недовольство Лабиновым, который до недавних пор находился под надежной защитой губернатора, легко понять. Почувствовав изменение в настроении Парфенчикова, он поспешил сказать то, что думает о своем коллеге.

Интересно и то, как губернатор изменил тональность своих высказываний по отношению к негосударственным совхозам и молококомбинатам. Он даже поинтересовался у Руппиева, заключено ли уже соглашение с АО «Эссойла». Тот ответил положительно, подчеркнув, что в министерстве ждут заявок от АО «Эссойла» на получение мер государственной поддержки.

Забыты «молочные войны», когда осенью 2021 года республиканская власть в лице Лабинова попыталась лишить петрозаводский молококомбинат «Славмо» и Олонецкий молочный комбинат (ОМК) сырья от государственных совхозов.

Парфенчиков сказал, что у «Славмо» «большие запасы прочности, с точки зрения расширения производства» и даже похвалил правительство, которое, по его мнению, «помогает развиваться комбинату в последнее время». Губернатор высказал комплимент и в адрес Олонецкого молочного комбината, который приобрел молочную ферму в Янишполе.

Возможо, минсельхоз не доложил Парфенчикову, что, несмотря на громогласные заявления об усилении господдержки, частные хозяйства по-прежнему испытывают трудности в получении вроде бы положенных по закону субсидий. Например, по нашим сведениям, то же "Янишполе" приобрело племенных нетелей и заявилось на субсидию, обещанную государством. Однако минсельхоз не заключает с хозяйством соглашение о субсидировании, мотивируя это тем, что "поздно подали заявку". По той же причине, по нашей информации, получил устный отказ и Агрокомплекс имени Зайцева - естественная сырьевая база комбината "Славмо". По нашим данным, хозяйство подало заявку на субсидию на повышение продуктивности молочного стада, но также рискует остаться без нее. Обе заявки на субсидию, между тем, были поданы в установленный минсельхозом срок. И куда же опять уйдут средства господдержки? Снова государственым совхозам?..

В общем, кажется, пророчески прозвучала фраза, произнесенная на совещании Главой республики.

«Сельское хозяйство разрушить можно очень быстро, быстрее, чем обычную промышленность. А восстанавливать придется десятилетиями»,

- сказал Парфенчиков.

Именно об этом несколько лет назад предупреждали руководители частных совхозов, которым минсельхоз резко уменьшил финансирование. Некоторых совхозов сейчас уже нет.

Республиканская власть вынуждена была тратить сотни миллионов рублей на то, чтобы справиться с последствиями целой серии банкротств в сфере сельского хозяйства. Крупномасштабный проект по строительству роботизированной молочной фермы повис в воздухе, а об открытии сырного завода в Олонецком районе уже никто и не заикается.

К сожалению, цена неверных управленческих решений оказалась слишком высокой. И платить ее приходится всем нам.