Карелия на 11 месте среди арктических регионов по уровню зарплат

В трех российских регионах Арктической зоны – Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах – средняя заработная плата составляет 98 тысяч рублей.

Карелия в этом списке занимает 11 место, сообщает ТГ-канал «СЗФО Медиа». Опережает республику Ленинградская область, на шаг позади – Вологодская.

Рейтинг регионов Северо-Запада показывает, что республика находится на седьмом месте со средней зарплатой в 44,8 тысяч рублей. Фото: pixabay.com/ru.