Угроза 1.20: В новом году нас подстерегает новая опасность

Начиная с первого дня 2020 года рекомендуется приучить себя заполнять полную дату во всех документах. Если прежде мы могли для краткости или второпях обозначить дату заполнения того или иного документа не полной цифрой 2019, а написать просто 19, то в новом году так делать крайне нежелательно.

Необходимо, например, писать полностью: 15 января 2020 года или 01.01.2020, а не довольствоваться укороченным вариантом - 1.1.20.

Причина - возможность с легкостью подделать дату, например, добавив цифру 18. Таким образом, «свежий» документ превратится в устаревший и датированный 2018 годом.

Так, например, можно легко «исправить» отсроченный чек, выписанный кем-то на 1 ноября 2020 года для немедленного получения. Если чек выписан с датой, написанной так - 1.11.20, можно легко превратить ее в 1.11.2019, и таким образом этот чек можно будет предъявить в банк уже сегодня. Точно так же недоброжелатель может поступить, например, с вашей долговой распиской, если вы «укоротите» дату. Уже на следующий день может оказаться, что ваш долг давно просрочен, и успели набежать проценты.

Эта лазейка может использоваться не только в чеках, но и в других официальных документах. Так, дата 10.12.20, обозначающая дату выезда из квартиры в договоре, превращается в 10.12.2019 - и теоретически жильцов можно обязать покинуть квартиру немедленно, ведь документ датируется теперь уже прошедшей датой. Поэтому очень желательно использовать только полное написание года - в четыре цифры.

Отнеситесь к этому серьезно сами и по возможности предупредите своих друзей, родителей, близких людей. Объясните им, что укороченное написание года могут использовать жулики для фальсификаций документов.

Кстати говоря, ситуация, когда две первые цифры года повторяют две вторые, случается раз в 100 лет: 1919, 2020. В следующий раз это случится только в 2121 году.