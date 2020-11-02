Трагедия на «Коле», спектакль-променад и золотая осень. Картина дня

Автомобиль с водителем и пассажирами сгорел под Петрозаводском, Роспотребнадзор борется с коронавирусом странными методами, карельские власти не справились с последствиями аварии на Белопоржской ГЭС – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– Губернатор пускает бесплатные автобусы на ярмарку, а Роспотребнадзор не выдает предписания работодателям заболевших людей. Как в Карелии власть борется с коронавирусом? Почему кругом так много заразившихся? В этом пытался разобраться жуналист нашего портал Георгий Чентимиров. Читайте об этом в его репортаже: «Разброд и шатание. В Карелии устали бороться с коронавирусом». Добавим, что за минувшие сутки в республике COVID-19 заразился 91 человек.

– Карельские власти не справились с последствиями аварии на Белопоржской ГЭС. Такие выводы следуют из фотографий, которые публикуют жители Кемского района. На снимках – река Шомба, по которой плавают бревна, куски труб и масляные пятна.

– Сегодня недалеко от поселка Мелиоративный разыгралась трагедия: в аварии погибли три человека. 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 двигаясь из поселка Чална-1 в направлении Петрозаводска, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Автомобиль загорелся. В настоящее время полиция пытается установить личности погибших. Фотографии с места ДТП смотрите здесь.

– Впервые у стен Национального музея Карелии пройдет спектакль-променад «Площадь необъятных перспектив». 3 ноября состоятся три сеанса в 19:00, 20:00 и 21:00. Спектакль-променад «Площадь необъятных перспектив» будет проходить на площади Ленина и ее окрестностях.

– Золотая осень на этой неделе продолжится в Карелии. Связано это с тем, что Европейская Россия находится под влиянием области высокого давления. Теплые воздушные массы будут переносить тепло». Смотрите прогноз погоды на ближайшую неделю здесь. Добавим, что в первый день потепления ожидается сильный ветер, а местами пройдет мокрый снег с дождем.