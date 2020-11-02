02 ноября 2020, 20:23
Общество

Новый мост соединит Волому с большой землей

Бесхозный объект обрел хозяев и вторую жизнь

Мост жителям п. Волома Муезерского района крайне необходим, ведь это единственная дорога, связывающая их с большой землей. Сегодня в поселке проживает порядка 750 человек.
 
Глава Воломского сельского поселения Сергей Андреев сообщил, что старый мост находился в предаварийном состоянии, но долгое время проблема не решалась, поскольку сооружение не числилось на балансе. 

Подрядчик начал работы с опозданием, однако объект обещают сдать в этом году.

 

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Волома
Муезерский район
новый мост
Андрей Мазуровский
Владимир Семенов
сергей андреев
депутат ЗС Карелии