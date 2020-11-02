Как усидеть в двух креслах? Ответ знает Наталья Васенина

Текст: Ольга Малышева

Журналист стремится дать своим читателям наиболее полную информацию. Власть, как показывает жизнь, не всегда хочет быть открытой. Можно ли совместить журналистское призвание с чиновничьей должностью? Об этом говорим с человеком, который много лет решает эту проблему.

- Никакой сложности в этом для меня нет. Главой района меня избрали большинством голосов мои коллеги-депутаты, представители всех пяти поселений района. Мы рассматриваем наболевшие вопросы, ставим задачи исполнительной власти, а для этого нам надо подойти к каждой ситуации объективно. И что я говорю как глава, то же я пишу и в газету, нисколько не приукрашивая ситуацию.

Встреча со школьниками Суоярви.

Проблемы у нас есть, и очень серьезные. Одна из них касается водоснабжения и водоотведения в Суоярви. Много лет назад, по чьей вине, не знаю, эти сети попали в конкурсную массу и стали частной собственностью. За прошедшие годы их практически не ремонтировали. Водопровод и канализация пришли в негодность.

Мы обсуждали эту проблему и поняли, что хозяева в них вкладываться не собираются, они только получают плату за предоставленную услугу, каждый год передавая сети в аренду разным организациям, вновь созданным ООО.

В то же время своими силами нам эту проблему не решить. Слава богу, в прошлом году благодаря республиканской власти администрация района получила достаточно средств, сейчас завершается работа над проектно-сметной документацией на новые водопроводные и канализационные сети. Затем подадут документы, чтобы попасть в федеральную программу и получить соответствующее финансирование. Республиканские власти обещали нам помочь.

Это необходимо, потому что у нас в Суоярви очень много аварийных домов, которые надо расселять, и мы сегодня получаем больше, чем другие, средств на строительство жилья для переселенцев. Но без нормальной воды и работающей канализации никто не даст разрешение на эксплуатацию новостроек. У нас и в Поросозере очень сложная ситуация, где имеются благоустроенное жилье и изношенные сети, которые не справляются с нагрузкой. Для их капитального ремонта требуются немалые средства. Исполнительная власть ищет пути решения данной проблемы. И об этом пишет газета, говорят депутаты.

Рабочий момент: бывать приходися на стройплощадках, в карьерах, в лесу...

- Объясните, пожалуйста, что входит в ваши обязанности главы района?

- В моих полномочиях - проведение сессий, но для этого надо их подготовить, чтобы депутаты могли разобраться в ситуации, чтобы пришли представители предприятий, организаций. Если речь идет о горнодобывающей отрасли, приглашаем работников карьеров, если говорим о лесопромышленном комплексе, то тех, кто связан с лесом. Депутаты должны услышать их и понять причины возникших либо трудностей либо успеха. Мы принимаем решения и следим, как они выполняются. Когда у тебя за плечами 16 лет муниципальной службы, это нетрудно.

- А вот с этого места немного подробнее...

- Так сложились обстоятельства, что я параллельно с журналистской работой окончила Академию государственной службы. После меня пригласили заместителем главы в Лоухский муниципальный район. Через четыре года вернулась в Суоярви, где стала заместителем главы администрации Суоярвского района по социальным вопросам, в том числе курировала газету.

Было интересно, но в какой-то момент поняла: наелась этой работы. Очень много проблем приходилось пропускать через себя, стала уставать, поняла, что надо завершить такую деятельность и вернуться в журналистику.

- Судя по всему, окончательно уйти из органов власти не получилось?

- Но это уже не исполнительная власть. Хотя было время, когда мне звонили из района: столб упал, сидим без света, дорогу от снега не почистили... Это не мои полномочия, но я понимала, что если не достучусь до руководителя администрации района, он либо не будет вообще этими вопросами заниматься, либо будет делать абы как. Приходилось самой разговаривать с людьми, отвечающими за электроснабжение, за чистку дорог. Мне было трудно, но я не могла бросить, понимала, что кроме меня никто этого делать не будет. Сейчас-то легко работать, потому что полтора года назад поменялся руководитель администрации района. Роман Петров молодой, энергичный и неравнодушный человек. Бывает, что мне позвонят с какой-нибудь проблемой, я - к Петрову, а он, оказывается, уже в курсе, вопрос решает. Мне приятно, что человек держит руку на пульсе, что доводит дело до конца - есть у него такое хорошее качество отличника. Сейчас исполнять свои полномочия мне несложно.

- Почему же у вас на страничке «ВКонтакте» размещена цитата: «Что бы ты ни делал, как бы ни старался, все равно найдутся люди, которым это не понравится. Так что не обращай на них внимания...» Это воспитание толстокожести?

- Нет, конечно. Просто есть такие люди, которым все не по нраву. У нас в центре города был небольшой лесок и две «собачьих тропы», по которым и мы бегали в поликлинику, на обед и обратно, а теперь здесь появился замечательный парк - настоящая зона отдыха... А сколько было возмущения! Теперь люди довольны, даже те, кто возмущался.

- С удовольствием вручаю государственную награду Людмиле Слепневой! Ей присвоено звание "Заслуженный работник культуры Республики Карелия", январь 2019, - признается Наталья Васенина.

Я раньше болезненно реагировала, когда говорили несправедливо. С годами поняла, что бесполезно убеждать таких людей. Я просто не вступаю с ними в прения. Выслушаю, но не спорю. Зачем тратить свою энергию, доказывать тому, кто не хочет ничего слышать. У меня много сторонников, соратников, которые меня понимают, и это придает силы.

- Навыки журналистской профессии в этой работе вам помогают?

- Конечно. У меня были хорошие учителя. Вообще-то я не собиралась быть журналистом. Когда поступала в ПетрГУ, была твердо уверена, что стану учителем русского языка и литературы, как моя любимая школьная учительница Маргарита Витальевна Чеботарева (Хрусталева), теперь живущая в Олонце. Но в университете записалась на вечерние курсы по журналистике. Вел их Владимир Блинов из газеты «Комсомолец», очень интересный, эрудированный человек. Переезжая в Москву, он посоветовал мне идти в журналистику. В тот же год я познакомилась с известными радиожурналистами Николаем Исаевым и Светланой Зааловой. Они стали моими первыми серьезными учителями. В течение двух студенческих лет я постоянно была на радио, делала репортажи на разные темы, училась у Татьяны Польковой, Надежды Корольковой, Галины Савиной.

После окончания университета собиралась ехать в Пудож, в районную газету, там была вакансия, но именно в тот год вышло распоряжение: всех выпускников направить работать по основной специальности. Так я попала в Муезерку. Год отработала учителем, а потом ушла в районную газету «Авангард» - журналистика пересилила. Там мне тоже повезло встретить хорошего учителя по профессии - замредактора Владимира Георгиевича Агаркова, очень многому я у него научилась.

Потом работала в суоярвской газете под руководством Татьяны Исааковны Смирновой, вела передачи районного радио, три года была спецкором «Северного курьера» по Суоярскому и Муезерскому районам и... снова вернулась в «Суоярвский вестник»...

Коллектив редакции и типографии - юбилей газеты "Суоярвский вестник", 2015 год

- Говорят, газеты - это прошлое, люди переходят в интернет... Ваша газета востребованна?

- Да, хотя тираж у нее не такой, как в самые тучные годы, но этому есть объективные причины. Население района сократилось за это время вдвое: было около 30 тысяч, сейчас - 15 тысяч, платежеспособность у людей низкая. Доставка «Почтой России» дорогая, но мы не можем от нее отказаться, учитывая особенность района: он, как паук, раскинут в разные стороны. Почта доставляет газету в поселки, в городе мы реализуем через торговые точки, через своих партнеров и еще придумали корпоративную подписку, когда предприятия и организации выписывают 10-30 экземпляров для своих сотрудников. Наш курьер доставляет свежий номер в день выхода: получается быстро и дешевле. Люди читают газету, потому что им по-прежнему интересно, как живет район, как решаются проблемы, какие перспективы у поселений, как живут в деревнях... И мы заинтересованы в читателях, стараемся встречаться с ними чаще, общаться по телефону. Я больше всего люблю бывать в отдаленных поселениях.

С жительницей Суоярвского района, 98-летней участницей Великой Отечественной войны Марией Васильевной Трофимовой

В этом году начиная с Нового года мы поздравляем всех земляков, которым исполняется 90 и более лет. Большинство из них живут именно в таких поселках. Каждый раз, бывая у ветеранов, поражаюсь их оптимизму, доброжелательности, открытости, силе духа, при этом большинство живут в очень скромных условиях: неблагоустроенные квартиры, старые дома. Но не я, а они меня заражают своей энергией. К 75-летию Победы мы сделали 11 выпусков газеты с портретами ветеранов Великой Отечественной войны на первой полосе. Эти публикации вызвали отклики читателей, а как были рады такому вниманию виновники торжества!

Очень люблю маленькие поселки. В Гумарино непростая ситуация: предприятий нет, но люди живут, не падают духом. У Суйстамо очень богатая история. Экономическая жизнь в Вегарусе закончилась, но люди трудятся, имеют свои подсобные хозяйства. Их держит огромная любовь к малой родине. А еще в поселках у нас много внештатных авторов. Радует, что у них появляется желание рассказать о земляках, событиях...

- Две таких энергоемких работы требуют сил, времени. Интересно, что за "допинг" у вас?

- Мой допинг - это моя семья. Мы с мужем учились в одной школе, знакомы с детства. Вместе прожили 37 лет, и я понимаю, как мне повезло: мне никто крылья не ломает.

Я уезжаю и всегда уверена: дома все в порядке. Муж меня поддерживает в желании писать, рассказывать о людях, поднимать проблемы. Когда я работала в «Северном курьере», темы были разные, материалы писала в том числе и критические. Но отношения с людьми и спустя годы оставались нормальными, значит, все правильно написала, нигде не наврала.

Журналистика для меня - возможность публично сказать о том, что ты сегодня увидел, каким образом решается та или иная проблема. Я стала лауреатом Всероссийского конкурса, и материал, который был отмечен, касался тех проблем, которые у нас возникли в январе 2019 года. В разгар праздников дома в Суоярви стояли без воды, тепла, ремонтные работы не велись. Как было, я так и написала, ничего не приукрасив. Результат? Ситуация изменилась: в этом году не было таких тяжелых новогодних праздников. Значит, все это не напрасно.

Спасибо Конфуцию, он сказал: «Найди дело по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в жизни!» Это про меня!

От редакции. 3 ноября у Натальи Валентиновны Васениной юбилей. Поздравляем ее и желаем успехов в каждом деле, за которое она берется!