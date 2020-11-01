Разброд и шатание. В Карелии устали бороться с коронавирусом

Текст: Георгий Чентемиров

...Когда я заразился коронавирусом, коллеги сказали: о, сейчас ты напишешь материал о том, каково жить с главный болезнью 2020 года! Писать было не о чем: я не чувствовал вкусов и запахов, а также несколько дней кашлял – в общем, никакой сенсации. Однако статус заразившегося дал возможность понаблюдать, как в Карелии ведется борьба с распространением инфекции. И выводы, прямо скажем, весьма неутешительны.

Оговоримся сразу: лично у меня нет каких-либо претензий к качеству оказания медицинской помощи. Мазки взяли, как только появились симптомы болезни, а результаты теста стали известны уже через двое суток. Мне регулярно звонили и расспрашивали о самочувствии, выписали необходимые лекарства.

Но так бывает далеко не всегда. И, слушая рассказы разных и незнакомых между собой людей, начинаешь чувствовать, что мой случай – скорее исключение. А самое главное, за две недели болезни я понял, что в Карелии отсутствует система борьбы с эпидемией.

Вот пример. Когда стал известен мой диагноз, мне позвонил специалист Роспотребнадзора. Он детально расспросил о людях, с которыми я контактировал в последние дни. Попросил выяснить их адреса и даты рождения. Я всех обзвонил и передал специалисту необходимые сведения. Разумеется, я также дал полную информацию о своей жене и детях. И, конечно же, указал место своей работы.

Зачем Роспотребнадзору всё это знать? По заведенному порядку, надзорное ведомство передает эти данные в поликлиники, чтобы медики организовали наблюдение контактных. При необходимости их могут даже изолировать в обсерватор (например, если в семье есть пожилые люди). Что касается предписаний для работодателя, то Роспотребнадзор должен сообщить о самом факте заражения сотрудника, а также дать необходимые рекомендации: отстранить от работы людей, которые тесно общались с заболевшим, провести санитарную обработку и так далее. Это в теории.

А вот практика, уважаемые читатели. За полторы недели, прошедших с официального начала моей болезни, никому никаких предписаний не было. Ни на моих знакомых, с которыми я виделся, ни на мою жену, ни на моего работодателя.

Теоретически, будь я безответственной скотиной, я, узнав о своей болезни, мог бы не позвонить ни своим друзьям, ни своим коллегам. И все они с чистой совестью продолжили бы ходить на работу, в торговые центры и спортивные залы. А даже если бы и позвонил – обязан ли человек, с которым я общался пару дней назад, не идти из-за этого на работу? Что он скажет своему руководителю, если нет никакого документа, предписывающего оставаться дома?

Врач-терапевт одной из петрозаводских поликлиник сообщил, что отсутствие предписаний Роспотребнадзора – обычное явление. Иногда документы в медучреждение приходят спустя две недели после заражения пациента – когда срок карантина уже истек.

Я попытался узнать, почему Роспотребнадзор ничего не сделал с информацией, которую ему заботливо и добросовестно предоставили. В ведомстве сообщили, что на мою жену предписание отправлено в поликлинику, и, наверное, это там чего-то тормозят. Проблема, однако, в том, что моя жена сама работает в этой самой поликлинике, и о предписании она бы узнала первой от своих же коллег…

Тем не менее, после того как я начал задавать вопросы надзорному ведомству, вечером в нашу редакцию позвонили из Роспотребнадзора. Кадровиков попросили составить список работников, которые с мной контактировали, чтобы потом разослать их в поликлиники. Все прекрасно, за одним исключением: шел пятнадцатый день (!) с моего последнего появления в редакции. Двухнедельный карантин, установленный законом, уже истек. Никакого смысла ни в этом звонке, ни в этом списке уже нет.

При этом нам известно, что рядовые сотрудники надзорного ведомства, говоря простым языком, пашут, как лошади. Они проводят на работе гораздо больше времени, чем это положено по трудовому законодательству. Устают. Получают, конечно же, зарплату. Возникает, однако, риторический вопрос: зачем все это надо? Зачем нужна эта имитация бурной деятельности? Помогает ли она хоть как-то бороться с эпидемией?

***

«Мы уже седьмой день не можем узнать результат теста на коронавирус, так как они не готовы! Симптомы есть, у молодого человека неделю держится температура 38, пропало обоняние и вкусы. За время, что делают тест, можно или подохнуть, или поправиться!»

«Я не могла дождаться результата десять дней. Написала АО [очевидно, имеется в виду глава Карелии Артур Парфенчиков], он почти сразу ответил, перевёл на [министра здравоохранения] Охлопкова – сегодня дали результат. Положительный...»

Такие комментарии люди оставляют на странице карельского губернатора. Долгое ожидание тестов – еще одна проблема, с которой республиканские власти так и не смогли справиться за полгода борьбы с эпидемией. При этом чиновники упорно твердят, что никакой проблемы нет.

– Человек узнает результат не позднее 48 часов, – заявил министр здравоохранения Михаил Охлопков в интервью «Столице на Онего».

А теперь самое интересное. Оказалось, что некоторые везунчики результаты тестов получают почти моментально. Речь идет о людях, контактирующих с главой Карелии.

В мае министр здравоохранения обещал, что тест на коронавирус будут изготавливать за 50 минут. И это возможно, о чем хорошо знают сотрудники правительственных СМИ, работающие с главой Карелии. Артур Парфенчиков, судя по всему, крайне опасается заразиться. Поэтому люди, с ним контактирующие, обязательно проверяются на COVID-19. И по неделе им ждать не приходится.

Фото с личной страницы Артура Парфенчикова

– Часто бывает так, что мазок берут утром, а результаты известны уже ранним вечером, – рассказал работник одного из правительственных ресурсов на условиях анонимности. Данную информацию подтвердили еще два сотрудника. Разумеется, люди это все делают не по своей инициативе – этого требует начальство.

Круг лиц, ради которых лаборатории работают на повышенных оборотах, по нашим сведениям, весьма велик. Это, в частности, все люди, которые обеспечивают проведение прямых линий с губернатором, в том числе сотрудники пресс-службы. Можно предположить, что точно так же обстоят дела с чиновниками, которые напрямую общаются с Парфенчиковым.

Любопытно, что у «рядовых» граждан мазки берут только при наличии признаков болезни. Те, кто хочет провериться без медицинских показаний, за исследование отдают деньги – около двух тысяч рублей. Но работники правительственных СМИ, которых вынуждают сдавать мазки перед встречей с губернатором, за тесты, разумеется, не платят.

Что же! Главное в государственном управлении – правильно расставить приоритеты.

***

Проблема не только с тестами. Портал Karelia.news рассказывал о мытарствах женщины, пытавшейся записать на компьютерную томографию свою пожилую мать, у которой диагностировали пневмонию. Выбить обследование смогли только врачи скорой помощи, которые привезли женщину в больницу и пришли в ярость от нежелания их коллег помочь пациентке.

Фото: "Петрозаводск говорит"

Героиня материала рассказала, что врачи также не хотели брать мазок у ее отца, который жаловался на кашель и температуру. Причина – отсутствие предписания Роспотребнадзора: по словам женщины, ее заболевшую мать никто не спросил, с кем она контактировала. И с учетом того, что написано выше, верится в это легко.

Есть множество примеров, как люди вынуждены буквально бороться за то, чтобы им поставили правильный диагноз. А также за то, чтобы обезопасить от заражения окружающих.

– Я массу усилий потратила, чтобы мне и мужу диагностировали COVID-19, – рассказывает карельский журналист Оксана (имя изменено), в конце октября подхватившая коронавирус. – Если бы я не стучала во все двери, то ни у кого вообще не взяли бы мазок.

По словам женщины, ее супруга посадили на больничный с диагнозом ОРВИ, и в этом статусе он находился с понедельника по субботу (запоминаем дни недели, они важны для понимания масштабов драмы). Все это время Оксана обрывала телефоны, чтобы мужу провели тест. Наконец мазок взяли, но только у мужа.

– Я спрашиваю: так что, мне на работу идти? Они говорят – идите. Я и ходила. В четверг (!) мужу пришел положительный результат. Тогда уже меня и посадили на карантин, а заодно взяли мазок. Результата я тоже ждала почти неделю, и он тоже оказался положительный.

То есть журналист несколько дней посещала редакцию, будучи носителем коронавируса!

Вообще говоря, такие случаи не единичны. И чаще всего их можно наблюдать в учреждениях здравоохранения. Причина проста: у врачей мазки берут регулярно, поскольку они находятся в группе риска. А тесты делают неспешно, как и всем остальным (ну, кроме губернаторского окружения). В результате периодически выясняется, что медик, у которого несколько дней назад взяли мазок, оказывается носителем болезни, все это время исправно ходившим на работу.

***

Картину вполне иллюстрирует рассказ петрозаводчанина, который попросил не называть его имя, но готов все подтвердить любому, кто, может быть, захочет в этом разобраться.

"В минувшее воскресенье жена почувствовала себя плохо. Высокая температура, насморк, неприятные ощущения в горле. Утром в понедельник не пошла на работу и вызвала врача. Пришла врач, послушала, посмотрела горло: «Горло у вас плохое!» Назначила полоскание горла, промывание носа солью, прием брэндового «противовирусного» препарата, который сейчас выписывают всем без разбора, плюс парацетамол, если высокая температура.

Взяла у жены мазок на ковид. Я просил взять и у меня, но врач отказалась, объяснив: «Это очень дорого!» (Неужели дороже, чем я ежемесячно плачу в фонд ОМС, подумал я?)

Уходя, врач сказала, что если тест будет положительный – нам позвонит в течение трех дней. А если не позвонят, что в следующий понедельник жене самой прийти на прием в поликлинику. «Только запишитесь на прием заранее, а то могут быть проблемы…»

Что делать при этом мне, она не сказала. У жены – больничный, а у меня-то нет! Мне надо идти на работу. Но я понимаю, что если у нее ковид, то и у меня сто процентов тоже! Мы живем вдвоем в «однушке», и «изолироваться» в такой ситуации невозможно. Благо, мой директор – человек понимающий и ответственный. Разрешил мне работать удаленно, благо, такая возможность имеется. Да и кому хочется, чтобы в офисе появился ходячий разносчик инфекции…

Ладно. Сидим дома, ждем. Прошел третий день – никто не позвонил. Прошел четвертый – звонка нет. Я чувствую себя нормально, у жены состояние не улучшается. Температура вроде сбивается парацетамолом, но потом набегает снова. В пятницу стали сами звонить в поликлинику – ведь в понедельник жене надо на прием. Там сразу спросили:

– Мазок сдавали?

– Сдавали, но результата нет.

– Нет, без отрицательного теста в поликлинику не ходите!

– Врач на дом придет?

– Нет, без отрицательного теста врач не придет.

– Так что делать?..

– Запишите телефон (продиктовали). Звоните, ищите ваш тест!

Прекрасно. По номеру, который дали, конечно, не дозвониться. Полдня мы потратили на дозвон. Наконец, ответил нервный голос. Где-то там кто-то долго искал наш тест. Не нашел. «Среди готовых его нет!» Так ведь уже пять дней прошло, а говорили, что на третий точно будет готов… «Хм, интересно, кто это вам такое сказал? – язвительно ответила тетя. – Хорошо, если на седьмой будет…»

На шестой день у жены пропало обоняние и ощущение вкуса. Ничего не чувствует! Я кайфую: впервые за долгие годы она не ругается, что от меня пахнет табаком.

По телевизору мне каждый день рассказывают, что эпидемия все распространяется из-за несознательности наших граждан. Это мы-то несознательные?! Да если б я был несознательным – я всю это неделю ходил бы на работу, ездил в маршрутках, ходил по магазинам – и черт знает сколько бы перезаражал! Мне кажется, я сознательнее всей нашей медицины, всего Роспотребнадзора и всех органов власти. Но что толку?

Завтра – понедельник. Теста нет. Что мне делать? Идти на работу? Снова отпрашиваться у директора?.. Мне кажется, всем, кроме меня, на это наплевать..."

***

Спустя полгода после прихода в Карелию коронавируса карельские власти так и не выработали внятных правил борьбы с распространением инфекции. Весной все было просто: людей отправили на самоизоляцию. Однако вечно сидеть по домам не получится – экономика склеит ласты, – а совмещать «мирную жизнь» с противоэпидемическими мероприятиями чиновники не научились.

Да, наверное, и не могут, ведь нужно для начала научиться думать.

Хороший пример того, как в Карелии сражаются с эпидемией, подал глава региона. 28 октября Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в котором рекомендовал людям воздержаться от посещения общественных мест и самоизолироваться. И в тот же день он же организовал бесплатные автобусы до сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске. Бесплатные автобусы! До ярмарки! В разгар пандемии!!!

Впрочем, возможно, мы не до конца понимаем истинный замысел карельских властей. Вероятно, перед ними стоит задача – как можно быстрее выработать коллективный иммунитет, для появления которого переболеть должны три четверти населения. При таком подходе действия чиновников выглядят логичными, разумными и непротиворечивыми. Фото: pixabay.com/ru