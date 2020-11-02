Теплые воздушные массы обрушатся завтра на Карелию

«Золотая осень» на этой неделе продолжится в Карелии. По информации научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, потепление ожидается в центре Европейской России и на северо-западе региона.

«Тепло будет не только в центре Европейской России, но и в Санкт-Петербурге будет двузначное значение температуры. Погода, которую назвали «золотой осенью» в октябре, продолжается и в ноябре. Связано это с тем, что Европейская Россия находится под влиянием области высокого давления. Теплые воздушные массы будут переносить тепло»,

– рассказал синоптик РИА Новости.

В частности, в ближайшие два дня в Петрозаводске ожидается очень теплая для этого времени года погода.

Во вторник, 3 ноября, в Петрозаводск ожидается облачная погода. Пройдут дожди. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, сильный. Температура воздуха ночью будет от +2 до +4, днем от +6 до +8 градусов. Давление – 758 мм.рт.ст. В целом по Карелии будет облачно. Пройдут дожди. Ветер ожидается южный, юго-западный, сильный. Температура воздуха ночью – от 0 до +5, днем – от +4 до +9 градусов.

В среду, 4 ноября, в Петрозаводск ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью будет от +4 до +6, днем от +6 до +8 градусов. Давление – 760 мм.рт.ст. В целом по Карелии будет облачно. Пройдут дожди. Ветер ожидается юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью – от +1 до +6, днем – от +3 до +8 градусов.

В последующие дни, по информации Гидрометцентра России, погода в карельской столице будет выглядеть следующим образом:

Добавим, что, по информации Росгидромета, в ближайшие пять суток – с 3 по 7 ноября – температура воздуха в Карелии будет на несколько градусов выше средних многолетних значений.

Роман Вильфанд также предупредил, что россиян ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее.

«Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов»,

– отметил синоптик.

Он пояснил, что в прошлом году практически всю зиму погоду определяли воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой. Причем они проникали не только в европейскую часть страны, но и за Урал и дальше, в Азиатскую часть.

Метеоролог указал, что прогнозы на весь сезон уступают в точности кратковременным оценкам погоды, однако отдельные процессы специалисты все-таки могут успешно предсказывать. В случае с грядущей зимой синоптики предполагают, что температуры будут выше нормы, но отклонения будут меньше, чем годом ранее.