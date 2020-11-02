Прогноз погоды в Карелии на сегодня, понедельник 2 ноября

Сегодня, в понедельник, 2 ноября, по информации Карельского гидрометцентра, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер прогнозируется южный, умеренный. Температура воздуха днем будет от +1 до +3 градусов. Давление – от 762 до 769 мм.рт.ст.

В целом по Карелии погода будет облачной. Днем местами пройдут дожди и мокрый снег. Ветер прогнозируется южный, умеренный, местами сильный. Температура воздуха днем – от +1 до +6 градусов.

Прогноз погоды в районах Карелии от gismeteo.ru.

В Костомукше – пасмурно, дождь, температура воздуха до +2 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, температура воздуха о +2 градусов

В Сортавале – переменная облачность, температура воздуха до +6 градусов

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

Долгосрочный прогноз погоды в Карелии на ноябрь 2020 года читайте здесь.