Опубликован долгосрочный прогноз погоды на ноябрь 2020 года

Ноябрь в России продолжит тенденцию теплых осенних месяцев. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Как рассказал синоптик, в ноябре температура воздуха будет выше нормы или в пределах нормы на всей территории нашей страны. Температурный фон ниже нормы не прогнозируется ни в одном из регионов.

Издание «АиФ» опубликовало более подробный «Долгосрочный прогноз погоды на октябрь 2020 года» в России. Конкретно о Карелии в нем не говорится (наша республика выпадает из него). О погоде в наших краях можно приблизительно судить по соседним регионам.

В частности, если говорить о севере Карелии, то нам близок будет прогноз по Северному федеральному округу.

В Северном федеральном округе предполагаемая средняя температура ноября прогнозируется от −1 до -8, что на 1-3 градуса теплее обычного. Ожидаемое количество осадков 40-70 мм, что больше средних многолетних значений.

В начале месяца пройдут осадки, ветрено, дневная температура от 0 до +5 градусов. В конце первой десятидневки пройдут осадки, днем до +3 градусов, на дорогах местами гололедица.

К середине месяца возможен небольшой снег, днем от −5 до -10 градусов, на дорогах местами гололедица. В конце второй декады пройдет небольшой снег и мокрый снег, ночью мороз от −4 до -9, днем от 0 до -5 градусов, местами вероятна оттепель, на дорогах гололедица.

К середине третьей десятидневки облачно, временами пройдет снег, дневная температура от −2 до -7 градусов, на дорогах гололедица. Завершится ноябрь облачной погодой с небольшим снегом и дневной температурой от −1 до -6 градусов, на дорогах гололедица.

Жителям юга и центра Карелии можно в какой-то мере ориентироваться на прогноз в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге ожидаемая средняя температура месяца +1...+2, что на 2 градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков 60-70 мм, что несколько больше обычного.

В начале ноября пройдут дожди, температура днем от +5 до +10 градусов. К середине первой декады местами небольшие осадки, днем от 0 до +5, ночью подморозит до −3 градусов, на дорогах местами гололедица. В конце первой десятидневки пройдет небольшой дождь, температура днем от +6 до +11 градусов.

К середине месяца пройдут небольшие дожди, днем от +2 до +7 градусов. В конце второй десятидневки сохранится теплая погода, временами дожди, ночью от 0 до +3, днем от +4 до +9 градусов. К началу третьей декады не исключен мокрый снег, температура днем от −3 до +2, на дорогах местами гололедица. В середине третьей десятидневки без существенных осадков, днем от −1 до -6 градусов. Завершится ноябрь облачной погодой с прояснениями, пройдут небольшие осадки, дневная температура от −2 до +3 градусов, на дорогах местами гололедица.