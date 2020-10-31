Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 31 октября

Сегодня, 31 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха +1,+3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха 0, +5°С, на севере до -3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-4, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -1+1, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале +3+5, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото photographers.ua