В Карелии похолодает до минус 7

Завтра, 31 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +1,+3°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью -2, -7°С, по южным районам до +3°С, днем 0, +5°С, на севере до -3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-4, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -1+1, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале +3+5, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото np.pl.ua