Завтра в Карелии похолодает до минус 4 градусов

Завтра, в понедельник, 2 ноября, по информации Карельского гидрометцентра, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер прогнозируется южный, умеренный. Температура воздуха ночью будет от 0 до -2, днем от +1 до +3 градусов. Давление – от 762 до 769 мм.рт.ст.

В целом по Карелии погода будет облачной. Днем местами пройдут дожди и мокрый снег. Ветер прогнозируется южный, умеренный, днем местами сильный (смотрите штормовое предупреждение от МЧС по РК). Температура воздуха ночью – от +1 до -4, днем – от +1 до +6 градусов.

Прогноз погоды в районах Карелии от gismeteo.ru.

В Костомукше – пасмурно, дождь, температура воздуха от +1 до +2 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, температура воздуха от 0 до +2 градусов

В Сортавале – переменная облачность, температура воздуха от +5 до +6 градусов

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

Долгосрочный прогноз погоды в Карелии на ноябрь 2020 года читайте здесь.