Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

МЧС по РК сообщает о неблагоприятном погодном явлении.

«По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении № 1/11 от 01.11.2020 г.): 02.11.2020 г. местами по всей республике ожидается усиление ветра порывами до 15-17 м/с»,

– говортся в сообщении.

Под действие неблагоприятного явления может попасть 2 ГО и 16 МР: Петрозаводский и Костомукшский ГО, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

Общие рекомендации:

– не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

– не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

– не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

– ограничить поездки на личном автотранспорте;

– ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

– ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

– ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоемов.