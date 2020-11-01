Ушел из жизни бывший начальник полиции Петрозаводска

Полковник милиции в отставке Сергей Самсонов, экс-начальник УВД Петрозаводска скончался на 62-ом году жизни 30 октября, сообщает паблик правоохранительных органов.

«Совет ветеранов Управления МВД России по г. Петрозаводску и Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Карелии выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Александровича Самсонова»,

– говорится в сообщении.

Прощание состоится 2 ноября 2020 года с 14 до 15 часов в траурном зале № 2, ул. Вольная,4 г. Петрозаводска.

Сергей Самсонов занимал должность начальник УВД г. Петрозаводска с апреля 2003 по октябрь 2006 года.