На севере Карелии – проблема с питьевой водой и привычно убитые дороги

В своем округе депутаты навестили многие объекты социальной сферы, встретились с руководителями предприятий, подвели некоторые итоги совместной деятельности, наметили планы на ближайшее будущее.

Транспортная доступность и качество питьевой воды – вопросы, наболевшие в Муезерском районе давно и решаемые с трудом. Эти и другие проблемы были обсуждены на встрече с главой районной администрации Александром Пашуком.

Из главных положительных моментов этого года можно выделить строительство Мультицентра в п. Волома.

Будучи депутатом в своем округе Мазуровский выделяет гранты на поддержку проектов в области культуры и образования, патриотического воспитания, архивных и экспедиционных поисков, театрального искусства. Гостя встречали искренне радушно, и это неудивительно: многим в районе депутат оказывает реальную помощь и всегда держит слово.

Подробнее о визите официальных лиц в Муезерский район - в ближайших выпусках «Ника Плюс».