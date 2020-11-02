Россиянам пообещали холодную зиму

Предстоящая зима будет холоднее, чем предыдущая. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

Синоптик пояснил, что прошлой зимой режим погоды практически все время определяли воздушные массы, формировавшиеся над Атлантикой. При этом, они проникали не только на европейскую, но и на азиатскую территорию России.

В этом же году зима ожидается неоднородная. Вильфанд отметил, что будет гораздо больше волнообразных процессов. При этом, температура воздуха, вполне возможно, будет выше нормы. Но так тепло, как годом ранее, точно не будет.

Представитель Гидрометцентра отметил, что долгосрочные прогнозы в любом случае менее точные, чем краткосрочные. Однако, отдельные процессы можно успешно прогнозировать. Фото ctview.gr