Врач перечислила серьезные болезни, связанные с потерей обоняния

Частичная или полная потеря обоняния может являться признаком опасных заболеваний. Об этом рассказала врач Алена Парецкая, ее слова приводит «Комсомольская правда».

Как заявила медик, помимо коронавируса есть множество факторов, которые могут вести к потере обоняния. Самая серьезная причина - прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, например, Альцгеймер. Однако, это также может быть частью нормального процесса старения.

Внезапная потеря обоняния может являться побочным эффектом от травмы головы или тяжелой травмы верхней части носа. Также аносмию могут вызвать полипы в пазухах носа или носовых ходах.

Если человек начинает постепенно терять способность ощущать запахи, а затем обоняние возвращается, в таком случае аносмия может быть вызвана воспалением пазухи, хронической обструкцией от инфекций или аллергической реакцией. Также врач предупредила, что потеря обоняния возможна при гормональном дисбалансе, проблемах с зубами или как последствие лучевой терапии. Фото sihasah.com