В России установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. За последние сутки выявлено 18 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Накануне зарегистрированы 18 140 случаев заражения. Общее число заразившихся достигло 1 636 781.

Больше всего новых случаев в регионах: Москва — 5261 (всего 429 409), Санкт-Петербург — 896 (62 272), Московская область — 545 (87 366), Нижегородская область — 394 (41 960), Архангельская область — 365 (20 945).

Умерли за последние сутки 245 пациентов. Днем ранее умерли 334 заразившихся. Общее число скончавшихся достигло 28 235. Выздоровели 10 259 человек, за все время — 1 225 673.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 113 человек. Из этого числа заболевших – 90 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести». Добавим, что сегодня оперштаб сообщил сразу о трех летальных исходах от коронавируса (фото с zabytye-slova.ru).