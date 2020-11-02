В Карелии разыскивают родных и знакомых пассажиров, погибших в ДТП

Полиция Прионежского района просит жителей Карелии помочь установить личности погибших в ночной аварии на железнодорожном переезде пассажиров.

Напомним, сегодня в 02:11 недалеко от поселка Мелиоративный в аварии погибли три человека. 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 с госномером Е150АХ10, предположительно, двигался из поселка Чална-1 в направлении Петрозаводска. Водитель не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. Автомобиль загорелся.

По сообщению полиции Прионежья, очевидец извлек из машины водителя, но мужчина скончался до приезда скорой помощи. После возгорания достать оставшихся в машине пассажиров не удалось. В настоящее время полиция пытается установить личности погибших. Родственников и знакомых погибших пассажиров просят обратиться в полицию по телефонам: 8(8142) 73-90-22, 8(8142) 57-96-16.