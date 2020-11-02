Жителя Петрозаводска ограбили средь бела дня

В полицию Петрозаводска обратился 63-летний мужчина. Он рассказал, что его ограбили. Стражи порядка выяснили, что конкретно произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оказалось, что пенсионер в один из дней припарковал свой автомобиль на улице Калинина и отошел по делам. Он решил не закрывать машину, поскольку собирался быстро вернуться. Отойдя на некоторое расстояние, мужчина услышал хлопок двери и обернулся. У него на глазах некий человек забрался в автомобиль, украл планшет и убежал.

Под подозрение попал 22-летний молодой человек. Мужчина уже имеет богатую криминальную биографию.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото userapi.com