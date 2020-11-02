Полиция просит помощи петрозаводчан в розыске пропавшего мужчины

Константин Сергеевич Данилов 1976 года рождения пропал без вести в Петрозаводске. Местонахождение мужчины неизвестно с 13 октября, сообщили в МВД по Карелии.

Приметы: на вид 45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Информацию о разыскиваемом просят сообщать по телефонам: +7911-415-25-87, (814-2) 739-154. (фото МВД по РК)