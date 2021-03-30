Суд огласил приговор обвиняемым по делу о гибели детей на Сямозере

В понедельник, 29 марта, в Петрозаводском городском суде огласили приговор по сямозерскому делу. Перед судом повторно предстали бывший руководитель карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и нынешняя глава ведомства Людмила Котович, которая в 2016 году была заместителем Коваленко.

Судебное заседание началось в два часа дня. Судья Марина Носова зачитала приговор целиком, включая мотивировочную часть. Из-за этого чтение заняло более 11 часов и завершилось только в час ночи 30 марта.

Суд пришел к выводам, которые опровергают доводы обвинения. Во-первых, Носова подчеркнула, что дети погибли в результате шторма и нарушений в эксплуатации маломерных судов. Это не относится к ведению Роспотребнадзора, который не отвечает за сферу туризма, в том числе детского. Так, суд отметил, что чиновники не могли проверить качество спасжилетов и их соответствие нормам. Суд посчитал, что обвинение увидело в Роспотребнадзоре некий собирательный образ ведомства, которое отвечает за все, но это не так.

Кроме того, суд дал оценку действиям чиновников, которые проводили проверки лагеря и в итоге выдали ему разрешение на работу. По заявлению Носовой, выявленные нарушения санитарных норм не позволяли закрыть лагерь в 2016 году. Положительное заключение, выданное лагерю, суд посчитал обоснованным. Более того, по мнению Носовой, документ не мог повлиять на открытие лагеря, поскольку решение, согласно закону, принимало его руководство, и Решетова приказала открыть лагерь до данного заключения.

Суд пришел к выводам о полноте проверок. Наступление трагических событий не находится в причинно-следственной связи с действиями подсудимых. Все действия подсудимых были законными. Смерть детей не связана с дверными ручками и москитными сетками. Подсудимые подлежат оправданию. Суд признал их право на реабилитацию. Гражданские иски были оставлены без рассмотрения.

Коваленко признан невиновным за отсутствием состава преступления. Котович признана невиновной за отсутствием состава преступления.

Напомним, гособвинение требовало для Коваленко и Котович по 6 лет колонии-поселения. Их обвиняли в халатности (ч.3. ст.293 УК РФ). Ранее суд оправдал их по этой статье. Обвинитель ранее сказал, что в случае оправдания будет обжаловать приговор.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. (фото Георгий Чентемиров)