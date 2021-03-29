Синоптик рассказал, какой будет погода в апреле

В апреле жителей европейской части России ожидает классическая весенняя погода. Об этом рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, его слова передает радио Sputnik.

Месяц будет малооблачным, с редкими осадками, иногда в виде снега. При этом температурный фон превысит средние многолетние значения на 2-4 градуса.

В начале апреля днем температура будет в районе плюс шесть-восемь градусов, иногда ночью может опускаться немного ниже нуля, возможны небольшие заморозки. В середине месяца днем прогнозируется плюс 11-13 градусов, ночью в среднем 0 – плюс 2. В последних числах дневная температура постепенно повысится до плюс 15‒17 и достигнет почти майских значений.

Старков добавил, что снежный покров в европейской части России сойдет почти полностью в первой половине апреля. Фото mycdn.me