29 марта 2021, 20:44
Россия

Путин присвоил звание народного артиста четверым россиянам

В числе прочих высокого звания удостоена певица Анита Цой

Владимир Путин удостоил звания народного артиста России четырех деятелей искусства. Соответствующий указ размещен на официальном Интернет-портале правовой информации.

Народными артистами стали певица Анита Цой, руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев, актриса Российского академического молодежного театра Нина Дворжецкая и актер театра имени Вахтангова Андрей Ильин.

Звания присвоены указанным людям за большие заслуги в области искусства. Фото novochvedomosti.ru

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махарбек вазиев
нина дворжецкая
андрей ильин