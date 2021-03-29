29 марта 2021, 20:44
Путин присвоил звание народного артиста четверым россиянам
В числе прочих высокого звания удостоена певица Анита Цой
Владимир Путин удостоил звания народного артиста России четырех деятелей искусства. Соответствующий указ размещен на официальном Интернет-портале правовой информации.
Народными артистами стали певица Анита Цой, руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев, актриса Российского академического молодежного театра Нина Дворжецкая и актер театра имени Вахтангова Андрей Ильин.
Звания присвоены указанным людям за большие заслуги в области искусства. Фото novochvedomosti.ru