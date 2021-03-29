29 марта 2021, 19:42
Перенесена дата итогового сочинения в российских школах
Выпускники будут писать сочинение 15 апреля вместо 5 апреля
Итоговое сочинение в российских школах перенесено с 5 на 15 апреля. Об этом сообщает РИА Новости, агентство ссылается на приказ Минпросвещения и Рособрнадзора.
Отмечается, что дополнительные даты проведения сочинения могут быть сдвинуты с 21 апреля на 5 мая и с 5 мая на 19 мая.
Успешное написание итогового сочинения является допуском к Единому государственному экзамену. Также результаты сочинения могут быть учтены при зачислении абитуриентов в вузы. Фото mtdata.ru