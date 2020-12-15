Для фигурантов сямозерского дела попросили по 6 лет колонии-поселения

Гособвинение потребовало отправить в колонию-поселение двух фигурантов дела о гибели 14 детей на Сямозере в июне 2016 года.

В ходе повторного рассмотрения сямозерского дела в Петрозаводском городском суде прокуратура запросила по 6 лет колонии-поселения для бывшего руководителя карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и нынешней главы ведомства Людмилы Котович. Об этом ТАСС сообщил адвокат Коваленко Михаил Ямчитский. По словам защитника, в 2018 году в ходе первого рассмотрения дела в суде прокурор требовал аналогичное наказание для подсудимых. Но тогда суд оправдал по статье «халатность» обоих фигурантов. В июне 2019 года Верховный суд Карелии после апелляции прокуратуры отправил дело в отношении бывшего и нынешнего руководителя Роспотребнадзора на новое рассмотрение.

До нового года в суде пройдет еще одно заседание. Решение будут выносить в следующем году.

Суд также повторно рассмотрит дело о гибели детей в отношении двух инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина. Дело поступило в суд, но его рассмотрение приостановлено на время, пока один из них проходит в армии срочную службу.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 участников похода.